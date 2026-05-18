18 May 2026
Kryeministri i Groenlandës: Nuk ka shenja që ambiciet e SHBA-së kanë ndryshuar! Nuk jemi në shitje

Kryeministri i Groenlandës, Jens-Frederik Nielsen tha se qëndrimi i SHBA-së për Groenlandën nuk ka ndryshuar pas takimit me të dërguarin e Donald Trump në ishull, Jeff Landry.

Nielsen tha se takimi ishte konstruktiv, por vërtetoi se nuk kishte asnjë shenjë se diçka ka ndryshuar në planet e SHBA-së për të kontrolluar territorin.

“Ne e përsëritëm qartë se populli i Groenlandës nuk është në shitje dhe se banorët e Groenlandës kanë të drejtën e vetëvendosjes. Kjo nuk është temë negociatash”, theksoi Nielsen.

Ministri i Jashtëm i Groenlandës, Mute B. Egede u tha gjithashtu gazetarëve pas takimit se SHBA-të nuk kanë hequr dorë nga qëllimet e tyre për të përvetësuar territorin.

“Ne kemi vijën tonë të kuqe. Pika e fillimit e amerikanëve gjithashtu nuk ka ndryshuar”, tha Egede.

Nielsen tha se takimet me SHBA-në do të vazhdojnë, por çdo bashkëpunim më i ngushtë do të kërkonte që SHBA-të të respektojnë së pari vijat e kuqe dhe sovranitetin e Groenlandës.

Landry, guvernatori i shtetit amerikan të Luizianës, mbërriti në Islandë mbrëmë për të marrë pjesë në konferencën e biznesit “Future Greenland”. Reuters vuri në dukje se ai nuk ishte ftuar posaçërisht, por eventi ishte i hapur për këdo që mund të regjistrohej.

