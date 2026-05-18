Ministri i Jashtëm rus: Irani ka të drejtën e plotë për të pasuruar uraniumin për qëllime paqësore
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov në një deklaratë për shtyp ka mbrojtur të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium. Sipas tij, Irani ka të drejtë për t’u pasuruar me uranium për qëllime paqësore mes presionit ndaj Teheranit nga administrata Trump.
“Irani, si çdo anëtar tjetër i Traktatit të Mospërhapjes, ka të drejtën e plotë për të pasuruar uraniumin për qëllime paqësore”, tha Lavrov gjatë një konference për shtyp në Moskë.
Ai theksoi gjithashtu se Moska nuk do të ndërhyjë në procesin e negociatave midis Uashingtonit dhe Teheranit.
“Ne do të mbështesim çdo vendim të rënë dakord dhe të pranuar nga vetë palët negociuese. Në këtë rast, Shtetet e Bashkuara dhe Republika Islamike e Iranit”, tha Lavrov.
