Tiranë 20°C · Kryesisht kthjellët 18 May 2026
S&P 500 7,388 ▼0.28%
DOW 49,519 ▼0.02%
NASDAQ 26,063 ▼0.62%
NAFTA 103.02 ▲1.98%
ARI 4,539 ▼0.49%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,265 ▼ -2.27% ETH $2,105 ▼ -3.7% XRP $1.3720 ▼ -2.9% SOL $84.0500 ▼ -2.75%
Filkov: Ligjit për konfiskimin e pronës i nevojitet rregullim më i saktë Mevlan Ademi: Policia ka ndaluar studentët nga Tirana dhe i kontrollon një nga një, nisja e protestës po vonohet Biserko: Vuçiq po nxit tensione me "botën serbe", synon ndikim përmes destabilizimit të rajonit Aksident në Shkodër, makina përplas motorin, plagoset një person Artistët e Universitetit të Arteve kërkojnë njohjen e titujve akademikë: Rrezikohen fakultetet
Ministri i Jashtëm rus: Irani ka të drejtën e plotë për të pasuruar uraniumin për qëllime paqësore

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov në një deklaratë për shtyp ka mbrojtur të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium. Sipas tij, Irani ka të drejtë për t’u pasuruar me uranium për qëllime paqësore mes presionit ndaj Teheranit nga administrata Trump.

“Irani, si çdo anëtar tjetër i Traktatit të Mospërhapjes, ka të drejtën e plotë për të pasuruar uraniumin për qëllime paqësore”, tha Lavrov gjatë një konference për shtyp në Moskë.

Ai theksoi gjithashtu se Moska nuk do të ndërhyjë në procesin e negociatave midis Uashingtonit dhe Teheranit.

“Ne do të mbështesim çdo vendim të rënë dakord dhe të pranuar nga vetë palët negociuese. Në këtë rast, Shtetet e Bashkuara dhe Republika Islamike e Iranit”, tha Lavrov.

