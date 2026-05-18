Filkov: Ligjit për konfiskimin e pronës i nevojitet rregullim më i saktë Mevlan Ademi: Policia ka ndaluar studentët nga Tirana dhe i kontrollon një nga një, nisja e protestës po vonohet Biserko: Vuçiq po nxit tensione me “botën serbe”, synon ndikim përmes destabilizimit të rajonit Aksident në Shkodër, makina përplas motorin, plagoset një person Artistët e Universitetit të Arteve kërkojnë njohjen e titujve akademikë: Rrezikohen fakultetet
Bota

Presidenti i Libanit: Do të bëj të pamundurën për të ndaluar luftën me Izraelin

Presidenti libanez, Joseph Aoun ka deklaruar se do të bëjë të pamundurën për t’i dhënë fund luftës me Izraelin, pasi një armëpushim dhe bisedimet e drejtpërdrejta midis vendeve kanë dështuar të ndalojnë luftimet.

“Korniza që Libani ka vendosur për negociatat përbëhet nga një tërheqje izraelite, një armëpushim, vendosjen e ushtrisë libaneze përgjatë kufirit, kthimin e të zhvendosurve dhe ndihmën ekonomike”, tha Aoun në një deklaratë.

“Detyra ime, bazuar në pozicionin dhe përgjegjësinë time, është të bëj të pamundurën dhe të zgjedh atë që është më pak e kushtueshme, me qëllim që të ndaloj luftën kundër Libanit dhe popullit të tij”, shtoi ai.

Komentet e Aounit erdhën ndërsa ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në Libanin jugor, të cilat nuk janë ndalur pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill.

Javën e kaluar, armëpushimi u zgjat për 45 ditë pas një raundi të tretë bisedimesh midis përfaqësuesve libanezë dhe izraelitë në Uashington, të cilat nuk e kanë përfshirë drejtpërdrejt Hezbollahun.

