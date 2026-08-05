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Sporti

Algjeria shkarkon Petkoviç, bilanci historik nuk “shpëtoi” stolin e zvicerianit

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Vladimir Petkoviç nuk do të jetë më komisari teknik i Algjerisë. 62-vjeçarit, kontrata e të cilit skadonte në 2028-ën, i është komunikuar mëngjesin e sotëm vendimi për të prishur akordin e firmosur në mars të 2024-ës.

Ky vendim i Federatës Algjeriane të Futbollit ka shtangur sportdashësit pasi 62-vjeçari kishte arritur rrezultate mjaft të mira në pankinën e kombëtares afrikane.

Në 33 ndeshje që kishte drejtuar Algjerinë, ish-trajneri i Lazio-s kishtë një mesatare pikësh të grumbulluara të lartë, 2.24 pikë. A.V.

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