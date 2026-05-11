S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 97.82 ▲2.52%
ARI 4,674 ▼1.2%
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Seria A

Alisson dhe Kim, dy prioritetet e Juventusit në merkaton e kësaj vere

· 1 min lexim

Për Juventusin, prioritetet kryesore të merkatos verore janë portieri dhe mbrojtësi qendror. Në prapavijë, objektivi numër një është Kim Min-jae, i cili mund të largohet nga Bayern Munich. Situata e tij lidhet edhe me mundësinë e largimit të Gleison Bremer.

Koreanit i intereson rikthimi në Itali, ku më parë ka punuar me Luciano Spalletti te Napoli dhe ka luajtur rol të madh në rritjen e tij. Juve po shikon edhe alternativa me parametër zero si David Alaba e John Stones, por me kujdes prej gjendjes së tyre fizike.

Në portë, emri kryesor është Alisson Becker. Kontakti me përfaqësuesit e tij është i vazhdueshëm dhe lojtari është i interesuar për Juventusin. Megjithatë, pengesë mbetet Liverpool, që kërkon një shumë të lartë pas rinovimit deri më 2027.

