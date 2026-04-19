Amazon lidh marrëveshje për nëntë projekte për të furnizuar me energji qendrat e të dhënave në Australi
Amazon ka lidhur marrëveshje energjie me nëntë projekte të reja të rinovueshme në Uellsin e Ri Jugor dhe Victoria, ndërsa kompania e teknologjisë kërkon të furnizojë energji të rinovueshme për operacionet e qendrave të saj të të dhënave në Australi.
Sipas raportimit, nëntë marrëveshjet, duke përfshirë një park ere dhe 10 projekte diellore dhe baterish, do ta çojnë sasinë e energjisë së rinovueshme që Amazon po furnizon në Australi nga 430 MW në gati 1 GW. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.
Në vijim të materialit theksohet se Marrëveshjet e blerjes së energjisë janë kontrata midis ofruesve të energjisë dhe operatorëve të qendrave të të dhënave për të përmbushur kërkesat e pritura të qendrave të tyre, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi. Po ashtu, raportimi shton se amazon ka lidhur marrëveshje për më shumë se 20 projekte në Australi, ndërsa synon të arrijë emetime zero neto të karbonit deri në vitin 2040..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se këto përfshijnë energjinë nga Golden Plains 2 i Victoria-s, parku më i madh ere në Australi, i cili filloi të operojë në vitin 2024. Ai gjithashtu përfshin fermën e ruajtjes së energjisë diellore dhe baterive në Muswellbrook në Uellsin e Ri Jugor, e cila po ndërtohet në një ish-vend minierë qymyri..
Burimi: Telegrafi
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.