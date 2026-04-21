☁️
Tiranë 17°C · Vranët 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 87.35 ▼0.08%
ARI 4,804 ▼0.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,598 ▲ +1.8% ETH $2,325 ▲ +0.72% XRP $1.4405 ▲ +1.76% SOL $86.0000 ▲ +1%
S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.35 ▼0.08 % ARI 4,804 ▼0.51 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.35 ▼0.08 % ARI 4,804 ▼0.51 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Breaking
Ohrid SOS: E papranueshme prerja e drunjëve afër burimit të Drinit të Zi Janevska: Ligji për arsimin e lartë shkon në procedurë qeveritare Futboll femra/ Kosova shënon ngjitje historike në renditjen e FIFA-s, 11 vende më lart Ambasadori i BE: Përmirësimi i cilësisë së qumështit dhe kategorizimi i operatorëve, thelbësor në procesin e integrimit Shqipëria nis programin kombëtar për standardet ushqimore, Dhuka: Mbi 900 stabilimente bujqësore në proces skanimi
Menu
Politika

Ambasadori i BE: Përmirësimi i cilësisë së qumështit dhe kategorizimi i operatorëve, thelbësor në procesin e integrimit

· 3 min lexim

Në një takim të rëndësishëm për sigurinë ushqimore, ambasadori i Bashkimit Europian, Silvio Gonzato, theksoi se Shqipëria ndodhet në një fazë vendimtare të negociatave për anëtarësim në BE. Ai theksoi se ecuria nuk vlerësohet më vetëm nga miratimi i legjislacionit, por nga funksionimi i sistemeve që janë të harmonizuara me standardet europiane.

Sipas ambasadorit, qendra e këtij transformimi është kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimorë dhe përmirësimi i subjekteve në përputhje me standardet e BE.

“Shqipëria ka hyrë në një fazë vendimtare të negociatave. Ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo miratimin e legjislacionit, por matet me anë e sistemeve që funksionojnë. Sisteme që janë të harmonizuara me legjislacionin e BE dhe vihen në zbatim siç duhen. Bazohet gjithashtu te laboratorët e akredituar dhe japin rezultate të besueshme. Në qendër të këtij transformimi qëndron një çështje kyçe: kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimorë dhe përmirësimi i subjekteve përkatës enë përputhje me standardet e BE. Një sistem kategorizimi që funksionon mirë u bën të mundur autoriteteve që të dallojnë mes atyre subjekteve që i përmbushin standardet e BE, atyre që mund të arrijnë pajtueshmëri me këto standarde brenda një afati kohorë dhe atyre që kërkojnë përshtatje themelore dhe autoritete mund të përdorin burimet e kufizuara dhe t’i bazojnë ato në kontrolle që në bazë kanë rrezikun”, tha ai.

Ambasadori Gonzato nënvizoi se përmirësimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore, por një parakusht për konkurrueshmëri dhe akses në tregun europian. Ai theksoi se investimi në sistemet e grumbullimit, trajtimi i qumështit të papërpunuar dhe forcimi i kontrollit të cilësisë janë hapa thelbësorë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

“Kjo është veçanërisht e rëndësishme në sektorë si përpunim i qumështit dhe mishit, ku hendeku mes praktikave aktuale dhe kërkesave të BE mund të jetë konsiderueshëm. Përmirësimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore e BE, por është parakusht për të qenë konkurrent në tregun e BE dhe për të patur akses në këtë treg. Pa cilësi të qëndrueshme të nivelit të prodhimit primar është e pamundur të ndërtohet një zinxhir vlere që përmbush standardet e BE. Trajtimi i qumështit të papërpunuar, investimi në sistemet e grumbullimit dhe forcimi i kontrollit të cilësisë nuk janë opsionale, por hapa thelbësorë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE dhe një nga piketat përmbyllëse që duhet të përmbushë Shqipëria”, theksoi ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu