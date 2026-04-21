Ambasadori i BE: Përmirësimi i cilësisë së qumështit dhe kategorizimi i operatorëve, thelbësor në procesin e integrimit
Në një takim të rëndësishëm për sigurinë ushqimore, ambasadori i Bashkimit Europian, Silvio Gonzato, theksoi se Shqipëria ndodhet në një fazë vendimtare të negociatave për anëtarësim në BE. Ai theksoi se ecuria nuk vlerësohet më vetëm nga miratimi i legjislacionit, por nga funksionimi i sistemeve që janë të harmonizuara me standardet europiane.
Sipas ambasadorit, qendra e këtij transformimi është kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimorë dhe përmirësimi i subjekteve në përputhje me standardet e BE.
“Shqipëria ka hyrë në një fazë vendimtare të negociatave. Ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo miratimin e legjislacionit, por matet me anë e sistemeve që funksionojnë. Sisteme që janë të harmonizuara me legjislacionin e BE dhe vihen në zbatim siç duhen. Bazohet gjithashtu te laboratorët e akredituar dhe japin rezultate të besueshme. Në qendër të këtij transformimi qëndron një çështje kyçe: kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimorë dhe përmirësimi i subjekteve përkatës enë përputhje me standardet e BE. Një sistem kategorizimi që funksionon mirë u bën të mundur autoriteteve që të dallojnë mes atyre subjekteve që i përmbushin standardet e BE, atyre që mund të arrijnë pajtueshmëri me këto standarde brenda një afati kohorë dhe atyre që kërkojnë përshtatje themelore dhe autoritete mund të përdorin burimet e kufizuara dhe t’i bazojnë ato në kontrolle që në bazë kanë rrezikun”, tha ai.
Ambasadori Gonzato nënvizoi se përmirësimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore, por një parakusht për konkurrueshmëri dhe akses në tregun europian. Ai theksoi se investimi në sistemet e grumbullimit, trajtimi i qumështit të papërpunuar dhe forcimi i kontrollit të cilësisë janë hapa thelbësorë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
“Kjo është veçanërisht e rëndësishme në sektorë si përpunim i qumështit dhe mishit, ku hendeku mes praktikave aktuale dhe kërkesave të BE mund të jetë konsiderueshëm. Përmirësimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore e BE, por është parakusht për të qenë konkurrent në tregun e BE dhe për të patur akses në këtë treg. Pa cilësi të qëndrueshme të nivelit të prodhimit primar është e pamundur të ndërtohet një zinxhir vlere që përmbush standardet e BE. Trajtimi i qumështit të papërpunuar, investimi në sistemet e grumbullimit dhe forcimi i kontrollit të cilësisë nuk janë opsionale, por hapa thelbësorë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE dhe një nga piketat përmbyllëse që duhet të përmbushë Shqipëria”, theksoi ai.
