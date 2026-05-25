S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
BTC $77,744 ▲ +1.32% ETH $2,137 ▲ +1.51% XRP $1.3627 ▲ +0.77% SOL $86.3300 ▲ +0.7%
25 May 2026
Pas arrestimit të drejtorëve serbë, gazetarët ankohen për trysni nga Lista Serbe Milan nuk pret gjatë dhe shkarkon Allegrin, Taren dhe Furlanin, pas më pak se 24 orë pas dështimit të turpshëm Alarm në Gjykatën e Vlorës! Gruaja tenton të futet me thikë në seancë, ndërhyn policia “PS qëndroi krah UÇK-së”, Rama akuza kundërshtarëve politikë se përfituan në luftën e Kosovës duke i shitur naftë “Mbeturina më e neveritshme komuniste në krye të opozitës”, Rama reagon ashpër ndaj Berishës
Andoni Iraola gati të magjepsë Italinë me futbollin e tij, spanjolli është kandidat për të marrë drejtimine klubit të Serie A

Pasi e mbylli me Bournemouth në vendin e gjashtë në Premier League, ku siguroi kualifikimin historik për në Europa League për herë të parë në historinë e klubit, Andoni Iraola është nga dje një trajner i lirë.

Destinacioni i ri i trajnerit spanjoll mund të jetë Serie A. La Gazzetta dello Sport zbulon se Iraola është një kandidatët në listën e Aurelio De Laurentiis për t’i besuar drejtimin e Napolit, pas largimit me konsensus të Antonio Conte-s.

Iraola njihet për futbollin e bukur që bëjnë ekipet që ai i drejton dhe është një trajner i ri me një profil tejet interesant. Përveç Iraola-s, në garë për stolin e Napolit janë edhe dy emra të tjerë, Max Allegri dhe Vincenzo Italiano.

