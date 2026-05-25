Milan nuk pret gjatë dhe shkarkon Allegrin, Taren dhe Furlanin, pas më pak se 24 orë pas dështimit të turpshëm
Milan nuk ka pritur shumë gjatë pas dështimit për t’u kualifikuar në Champions League dhe ka shkarkuar direkt, trajnerin Max Allegri, drejtorin sportiv Igli Taren dhe Giorgio Furlanin, drejtorin ekzekutiv.
“Pas zhgënjimit të vitit të kaluar, objektivi kryesor ishte që klubi të kthehej në Champions League dhe të krijonte një themel për të fituar vazhdimisht në krye të Serie A.
Për pjesën më të madhe të këtij sezoni, ne ishim në dy pozicionet e para në Serie A, me një shans të besueshëm për të garuar për titullin kampion. Sezoni i fundit ishte plotësisht i papajtueshëm me performancën deri në atë pikë, me humbjen zhgënjyese të mbrëmjes së kaluar në ndeshjen e fundit që e ktheu sezonin në një dështim të qartë.
Tani është koha për ndryshim dhe një riorganizim gjithëpërfshirës të operacioneve të futbollit. Vendimi hyn menjëherë në fuqi, po ndahemi me CEO-n Giorgio Furlani, drejtorin sportiv, Igli Tare, trajnerin tryesor, Massimiliano Allegri dhe drejtorin teknik, Geoffrey Moncada. I falënderojmë secilin për punën e tyre të palodhur dhe përkushtimin ndaj Milan gjatë mandateve të tyre përkatëse.
Njoftime të mëtejshme në lidhje me emërimet e ardhshme do të bëhen në kohën e duhur – me qëllim që të jemi gati dhe të përgatitur mirë për sezonin e ardhshëm”, thuhet në komunikimin zyrtar të klubit kuqezi.
