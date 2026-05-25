25 May 2026
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Kosova

Shqipëria dhe Kosova thellojnë bashkëpunimin në menaxhimin e kufirit

· 2 min lexim

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, ka vizituar sot Qendrën Kombëtare për Menaxhim Kufitar (QKMK) të Ministrisë Punëve të Brendshme, ku u pritën nga Drejtori i Departamentit për Kufi, Nënkolonel Fehmi Xhata dhe Koordinatori i QKMK-së, Samir Krasniqi.

Qëllimi i vizitës ishte në kuadër të vazhdimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit, pas vizitës studimore të delegacionit të Policisë së Shtetit Shqiptar në QKMK gjatë muajit prill.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e QKMK-së prezantuan mekanizmat dhe kapacitetet e ndërtuara në kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit (MIK), me theks të veçantë në rolin e QKMK-së në koordinimin dhe bashkërendimin 24/7 të institucioneve përgjegjëse për sigurinë kufitare.

Me këtë rast, Ambasadori Malaj vlerësoi lart punën dhe profesionalizmin e zyrtarëve të QKMK-së, duke theksuar se kjo qendër përfaqëson një model të avancuar të bashkërendimit institucional në rajon dhe një mekanizëm kyç në parandalimin e aktiviteteve të kundërligjshme në kufi dhe brenda territorit.

Gjithashtu, ai rikonfirmoi gatishmërinë për të vazhduar mbështetjen dhe bashkëpunimin në projektet që kontribuojnë në forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndërshtetëror.

Pas takimit, delegacioni zhvilloi një vizitë në ambientet operative të QKMK-së dhe njësive të saj vartëse, ku u njoftua nga afër me punën dhe funksionimin e qendrës.

