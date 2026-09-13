Anije tregtare iraniane goditet në Ngushticën e Hormuzit — një i vrarë, katër të plagosur
Sulmi ndodhi herët të dielën pranë ishullit Qeshm, një ditë para takimit të ministrave të Jashtëm në Oman për menaxhimin e trafikut në ngushticë; guvernatori i Qeshmit fajësoi "armikun terrorist".
Media shtetërore iraniane raportoi të dielën se një anije tregtare iraniane u godit herët në mëngjes në Ngushticën e Hormuzit, duke vrarë një anëtar të ekuipazhit dhe duke plagosur disa të tjerë. Sulmi ndodhi rreth orës 5:00 të mëngjesit, sipas kohës lokale, në ujërat mes ishullit Hengam dhe bregut Shib-Deraz të ishullit Qeshm.
Guvernatori i Qeshmit, Amir Teimouri, cituar nga agjencia shtetërore IRNA, fajësoi një “armik terrorist” për sulmin, pa e identifikuar qartë autorësinë. Lloji i projektilit që goditi anijen nuk është konfirmuar ende, ndërsa në bord ndodheshin dhjetë anëtarë ekuipazhi.
Sulmi vjen një ditë para se Irani të takohet me diplomatë të lartë të shteteve arabe të Gjirit në Oman për të diskutuar menaxhimin e trafikut detar në ngushticën strategjike. Shtetet e Bashkuara nuk kanë komentuar sulmin e raportuar, ndërsa CNN njoftoi se i është drejtuar Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM) për koment.
Ishulli Qeshm, rreth 14 milje nga porti iranian Bandar Abbas, është kyç për pretendimin e Iranit për kontroll mbi trafikun në ngushticë, përmes së cilës para luftës kalonin çdo ditë rreth 20 milionë fuçi naftë. Trafiku detar mbetet rreth 90 për qind nën nivelet para konfliktit.
Më vete, Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) raportoi të shtunën mbrëma se një tjetër anije u godit nga një projektil i panjohur ndërsa po kalonte në ngushticë; një zjarr shpërtheu në bord dhe autoritetet lokale po ndihmonin në evakuimin e ekuipazhit.
Burimi: CNN
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