Sulm i ri i raportuar ndaj anijes në Ngushticën e Hormuzit — UKMTO konfirmon goditjen me projektil
Raporte të reja për një sulm ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit janë shfaqur të dielën, duke shtuar shqetësimet për kërcënimet ndaj furnizimeve me energji. Agjencia UKMTO e lidhur me marinën britanike tha se kishte marrë raport për një projektil që goditi një anije teksa kalonte përmes ngushticës. Dëmi dhe gjendja e ekuipazhit nuk ishin të qarta deri të dielën herët, sipas agjencisë Reuters.
Raporti i UKMTO vjen një ditë pasi Arabia Saudite tha se kishte mbyllur përkohësisht tubacionin e saj East-West si masë paraprake, pas një sulmi me dron që sipas Bagdadit dhe Rijadit kishte origjinën në Irak, ku veprojnë milicitë e mbështetura nga Irani. Tubacioni 1.200 km që shtrihet përgjatë Gadishullit Arabik ka qenë rruga kryesore e daljes së naftës së Lindjes së Mesme gjatë gjashtë muajve të fundit, ndërsa Hormuzi ka mbetur kryesisht i bllokuar nga lufta. Ai ka lëvizur 4 deri në 5 milionë fuçi në ditë.
Sulmet në luftën që po zgjerohet në Lindjen e Mesme mund t’i dërgojnë çmimet e energjisë edhe më lart, pas një jave ku çmimi i Brentit u kthye mbi 100 dollarë për fuçi. Nuk pati asnjë pretendim të menjëhershëm përgjegjësie për sulmet ndaj tubacionit. Imazhet satelitore treguan tym të zi që ngrihej nga një zonë e tubacionit në jug të Medinës. Sulmi shkaktoi disa plagosje dhe dëme që po vlerësohen, tha Ministria e Jashtme saudite. Presidenti Donald Trump tha se Irani ishte “ndoshta” fajtor.
Të shtunën, Mbrojtja Civile saudite tha se një projektil i lëshuar nga Huthi-t kishte plagosur dy persona në rajonin e Jazan-it dhe kishte dëmtuar disa ndërtesa, përfshirë një xhami. Çmimi i naftës u rrit gjatë javës së kaluar dhe çmimi me pakicë i naftës dizel në SHBA u rrit përtej rekordit prej 6 dollarësh për gallon, pasi SHBA-të dhe Irani gjuajtën të dy ndaj tankerë dhe Huthi-t e aleuar me Iranin përparuan përgjatë Detit të Kuq.
Uashingtoni tani përballet me një dilemë nëse duhet t’i ndihmojë sauditët të luftojnë Huthi-t, duke rrezikuar zgjerimin e mëtejshëm të luftës. Princi i Kurorës Mohammed bin Salman i telefonoi Trump-it të enjten dhe kërkoi ndihmë ushtarake amerikane kundër Huthi-ve, tha Reuters duke cituar tre burime; atij iu tha se Uashingtoni nuk do të ndërhynte drejtpërdrejt tani për tani, por do të ndihmonte me inteligjencë. Trump konfirmoi të shtunën se kishte folur me princin dhe tha se Huthi-t i kishin telefonuar gjithashtu administratës së tij duke kërkuar që Uashingtoni të mos përfshihej drejtpërdrejt në konflikt.
Burimi: Reuters
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