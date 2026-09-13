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Konflikti SHBA - Iran

Jemeni dhe Arabia Saudite përgatiten t’i përgjigjen marrjes së Bab al-Mandebit nga Huthi-t

Arabia Saudite dhe qeveria jemenasë e njohur ndërkombëtarisht kanë deklaruar se do t'i përgjigjen marrjes së Mokhës dhe ngushticës Bab al-Mandeb nga Huthi-t, raportoi Al Jazeera, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani fiton levë për kërkesa politike, përfshirë lirimin e të burgosurve.

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Mohammed Ahmed Miftah, kryeministri i përkohshëm i autoriteteve Huthi, në një konferencë shtypi në Sanaa pas lirimit të të burgosurve në bregun perëndimor të Jemenit. (AFP)

Me Bab al-Mandebin tani nën kontrollin e Huthi-ve, grupi ka fituar levë për të bërë kërkesa politike, si lirimi i anëtarëve të ndaluar dhe i të burgosurve të luftës, sipas Mawry-t. Huthi-t njoftuan lirimin e mbi 200 të burgosurve në rajonet e sapo marra në bregun perëndimor, një lëvizje që shihet si pjesë e përpjekjes për të forcuar pozicionin e tyre negociues.

Paralajmërimi vjen në një moment tensioni të lartë: zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, akuzoi Riadin për 129 sulme ajrore në 48 orët e fundit dhe kërcënoi me hakmarrje, ndërsa vetë Huthi-t kërcënuan mbylljen e plotë të ngushticës nëse ndërhyhet kundër tyre.

Zhvillimet e vendosin Uashingtonin përballë një zgjedhjeje të vështirë: të angazhojë forca dhe municione për të zmbrapsur Huthi-t apo t’ia lërë Arabisë Saudite dhe aleatëve përballjen. Një bllokadë efektive e Bab al-Mandebit do të hapte një front të ri në luftën me Iranin, duke goditur rreth 7 për qind të furnizimeve globale të naftës dhe 12 për qind të tregtisë botërore, ndërsa çmimi i Brentit ka shkuar në 109 dollarë për fuçi.

Burimi: Al Jazeera

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