Arabia Saudite në presion nga Huthi-t: opsionet për përgjigje po shterojnë, paralajmërojnë ekspertët
Përparimi i shpejtë i rebelëve Huthi në Jemen dhe sulmet ndaj Arabisë Saudite e kanë vënë Rijadin përpara zgjedhjesh të vështira: nga hakmarrja e gjerë ushtarake, te zgjidhjet politike që tashmë konsiderohen të rraskapitura.
Sulmi i shpejtë i rebelëve Huthi në Jemen dhe goditjet e njëpasnjëshme ndaj Arabisë Saudite e kanë lënë mbretërinë e Gjirit me pak mundësi për t’u përgjigjur — dhe secila prej tyre mbart kosto të mëdha, sipas ekspertëve që folën për CNN.
Këtë javë, grupi rebel i Jemenit kapi ishullin strategjik Perim në hyrje të Detit të Kuq dhe qytetin-port Mokha, duke synuar kontrollin e ngushticës Bab al-Mandeb, një korridor kyç energjie. Shumë shpejt pas kësaj, tubacioni kryesor i naftës i Arabisë Saudite u mbyll pas një sulmi me dronë që erdhën nga Iraku. Përgjegjësia nuk është marrë nga askush, por presidenti amerikan Donald Trump drejtoi gishtin drejt Teheranit, ndërsa prokurorët e Teheranit dihen se veprojnë në Irak.
Mesazhi kryesor që del nga mbretëria është se Rijadi nuk dëshiron një luftë totale, thonë ekspertët, por sjellja e guximshme e Huthi-ve megjithatë mund ta tërheqë shtetin e Gjirit në një konflikt më të gjerë. “Të gjitha shenjat tani tregojnë drejt një hakmarrjeje të madhe saudite, dhe gjasat po rriten çdo ditë,” tha për CNN Mohammed Al-Basha, ekspert për Jemenin dhe këshilltar risku në Uashington.
Rijadi ka ushtruar “durim strategjik” muajt e fundit, duke lëshuar paralajmërime dhe dënime të përsëritura kundër Huthi-ve dhe iranianëve, por pa efekt. Pas sulmit ndaj tubacionit Lindje-Perëndim, ministria e jashtme saudite tha se “mbretëria ka zgjedhur të mos përgjigjet në këtë fazë dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë irakiane”, por se “rezervon të drejtën të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin e saj”.
Alternativat janë të pakta. Një përshkallëzim total mund të shndërrohet në një konflikt të hapur, të ngjashëm me luftën civile shkatërruese të Jemenit, paralajmëroi për CNN Cinzia Bianco, nga Këshilli Europian për Marrëdhëniet me Jashtë. Një luftë e hapur mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve do të tërhiqte me shumë gjasa edhe Iranin, i cili është në luftë me SHBA-në që nga shkurti — dhe SHBA-ja, sipas CNN, nuk ka gjasa të ndërhyjë drejtpërdrejt ushtarakisht kundër Huthi-ve. CNN raportoi këtë javë se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar rreth 100 këshilltarë ushtarakë në Arabinë Saudite për të ndihmuar me inteligjencën.
Ndërkohë, zëdhënësi i agjencisë shtetërore të Huthi-ve, Nasr al-Din Amer, tha për CNN të premten se grupi do të vazhdojë “presionin” ndaj Arabisë Saudite derisa të “thyejë bllokadën e vendosur padrejtësisht nga armiku saudit për 12 vjet” — një sinjal i qartë për eskalim të mëtejshëm. Në anën tjetër, analisti saudit Salman Al-Ansari i tha CNN se fushata ushtarake e qeverisë së Jemenit kundër Huthi-ve, e mbështetur nga koalicioni i drejtuar nga Arabia Saudite, është tashmë në zhvillim e sipër dhe pritet të intensifikohet ndjeshëm në ditët e ardhshme.
Burimi: CNN (https://www.cnn.com/2026/09/13/middleeast/saudi-options-houthis-yemen-intl?cid=external-feeds_iluminar_meta)
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