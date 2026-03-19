Tiranë 12°C · Vranët 19 March 2026
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
19 Mar 2026
Bota

Arabia Saudite njofton sulme me raketa në Riad, në qytet ndodhin shpërthime të mëdha

Dëshmitarë okularë që folën për Anadolu thanë se shpërthimet ndodhën pas sulmeve ndaj kryeqytetit saudit, Riadit

· 1 min lexim

Menjëherë pasi Arabia Saudite njoftoi për një sulm me raketa ndaj Riadit, në qytet u dëgjuan shpërthime, ndërsa në qiell u panë gjurmë flakësh dhe u ngritën shtëllunga tymi të zi.

Dëshmitarë okularë që folën për Anadolu thanë se shpërthimet ndodhën pas sulmeve ndaj kryeqytetit saudit, Riadit.

Në rrjetet sociale u publikuan pamje ku në qiell shiheshin re flakësh dhe tym i zi që ngrihej.

Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin interceptuar dhe shkatërruar katër raketa balistike që synonin kryeqytetin Riad.

 

