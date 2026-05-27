☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 27 May 2026
S&P 500 7,518 ▼0.02%
DOW 50,709 ▲0.49%
NASDAQ 26,618 ▼0.14%
NAFTA 90.91 ▼3.17%
ARI 4,464 ▼1.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,139 ▼ -2.24% ETH $2,067 ▼ -1.83% XRP $1.3346 ▼ -1.16% SOL $84.2700 ▼ -1.01%
S&P 500 7,518 ▼0.02 % DOW 50,709 ▲0.49 % NASDAQ 26,618 ▼0.14 % NAFTA 90.91 ▼3.17 % ARI 4,464 ▼1.57 % S&P 500 7,518 ▼0.02 % DOW 50,709 ▲0.49 % NASDAQ 26,618 ▼0.14 % NAFTA 90.91 ▼3.17 % ARI 4,464 ▼1.57 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Janevska: Këtë vit dëftesat e klasës së parë, të dytë dhe të tretë do të jenë si elektronike ashtu edhe të shtypura Kalaja e Shkupit pas një pauze disa vjeçare, do t’i hapë dyert për turistët Nga Lugina e Preshevës në Prishtinë, kongresistët amerikanë përcjellin mesazhe mbështetjeje për shqiptarët Subvencionimi i linjave ajrore, Kurti sqaron masën 2 milionëshe Berisha pret Sekretaren e Përgjithshme e PPE-ve, Dolors Montserrat: Korrupsioni sistemik pengon integrimin
Menu
Kronika

Gjyqtari shpjegon ligjin: Kush mund të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë në Shqipëri?

· 2 min lexim
Kush mund të bëhet bashkëpunëtor

Gjyqtari i Apelit të Posaçëm, Florjan Kalaja, i ftuar në studion e emisionit “Quo Vadis”, ka shpjeguar se çfarë parashikon legjislacioni shqiptar lidhur me pyetjen se kush mund të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë.

Sipas tij, në Shqipëri, gjithkush mund të bëhet i penduar i drejtësisë, mjafton të përmbushë kushtet e provës vendimtare.

Pjesë nga biseda:

Kush mund të jetë bashkëpunëtor i drejtësisë?  Mund të jetë kreu i një organizate kriminale bashkëpunëtor i drejtësisë?

Kalaja: Këtu desha të ndaja një analizë, një ndër mënyrat si unë kam punuar për librin ka qenë analiza krahasimore. Shumicën e shteteve europiane unë i kam marrë në analizë dhe p.sh. në Kosovë, ka ligje të tilla që e përjashtojnë apriori mundësinë që kreu i organizatës kriminale të marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Pra, ka modele të tilla ligjore që përjashtojnë persona të caktuar nga cilësia e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Por ligji jonë nuk e përjashton. Ligji ynë parashikon që për të gjitha veprat penale, gjithkush mund ta përfitojë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, mjafton të  përmbushë ato kushtet e provës vendimtare, të tregojë me sinqeritet gjithçka di. Ka edhe parashikime të tjera, që këtë status e japin për tituj penale të caktuar, të tipit: vepra penale që dënohen me dashje, me minimum dënimi 7 vjet burgim, apo veprat penale të korrupsionit… dmth ne kemi kritere abstrakte por nuk kemi kritere përjashtuese individuale, që përjashton krerët e krimit të organizuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë