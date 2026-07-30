☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 30 July 2026
S&P 500 7,316 ▼1.52%
DOW 51,594 ▼2.19%
NASDAQ 24,443 ▼1.74%
NAFTA 84.39 ▼0.08%
ARI 4,131 ▲0.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.6808 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4207 EUR/TRY 53.9310 EUR/JPY 186.47 EUR/CAD 1.6051 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.6808 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4207 EUR/TRY 53.9310 EUR/JPY 186.47 EUR/CAD 1.6051
₿ CRYPTO
BTC $64,012 ▲ +0.01% ETH $1,907 ▼ -0.85% XRP $1.0763 ▲ +0.57% SOL $73.6000 ▼ -0.74%
S&P 500 7,316 ▼1.52 % DOW 51,594 ▼2.19 % NASDAQ 24,443 ▼1.74 % NAFTA 84.39 ▼0.08 % ARI 4,131 ▲0.82 % S&P 500 7,316 ▼1.52 % DOW 51,594 ▼2.19 % NASDAQ 24,443 ▼1.74 % NAFTA 84.39 ▼0.08 % ARI 4,131 ▲0.82 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.6808 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4207 EUR/TRY 53.9310 EUR/JPY 186.47 EUR/CAD 1.6051 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.6808 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4207 EUR/TRY 53.9310 EUR/JPY 186.47 EUR/CAD 1.6051
30 Jul 2026
Breaking
Kosova hyn në Google Street View, publikohen pamjet 360-gradëshe Të huajt duhet të paguajnë shërbimin shëndetësor, nis aplikimi në qendrat verore Braçe zbardh debatet me Ramën në grupin parlamentar: Nuk jam dakord me mënyrën si bëhen emërimet Erion Braçe bën deklaratën e fortë përballë Erlës: PS ka luftë të brendshme, duan të më eliminojnë politikisht A ka të drejtë Spiropali? Braçe përgjigjet për “Partinë-Shtet”
Menu
Bota

ARGJENTINË – Shtatë të vdekur pas rrëzimit të një helikopteri zjarrfikës

· 1 min lexim
rrëzimit të

BUENOS AIRES, 29 korrik /ATSH-AFP/ – Shtatë persona humbën jetën sot pasi një helikopter i angazhuar në operacionet për luftimin e zjarreve pyjore u rrëzua në një park natyror në perëndim të Argjentinës, njoftuan autoritetet provinciale.

Sipas Agjencisë Federale të Emergjencave (AFE), kontakti me helikopterin tip “Bell 412” humbi gjatë orëve të paradites, ndërsa ai po fluturonte mbi zonën e “Parkut Natyror Ischigualasto”, rreth 1 200 kilometra në veriperëndim të Buenos Airesit.

Guvernatori i provincës San Juan, Marcelo Orrego, konfirmoi më vonë përmes rrjetit social X se të shtatë personat në bord humbën jetën.

Viktimat ishin pjesëtarë të shërbimit zjarrfikës, policisë dhe mbrojtjes civile, të cilët ishin të angazhuar në operacionet për menaxhimin e emergjencave.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e rrëzimit të helikopterit, ndërsa nuk janë dhënë ende detaje nëse aksidenti lidhet me kushtet atmosferike, një defekt teknik apo faktorë të tjerë. Incidenti përbën një humbje të rëndë për ekipet e emergjencës që veprojnë në zonat e prekura nga zjarret pyjore. /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu