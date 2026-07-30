ARGJENTINË – Shtatë të vdekur pas rrëzimit të një helikopteri zjarrfikës
BUENOS AIRES, 29 korrik /ATSH-AFP/ – Shtatë persona humbën jetën sot pasi një helikopter i angazhuar në operacionet për luftimin e zjarreve pyjore u rrëzua në një park natyror në perëndim të Argjentinës, njoftuan autoritetet provinciale.
Sipas Agjencisë Federale të Emergjencave (AFE), kontakti me helikopterin tip “Bell 412” humbi gjatë orëve të paradites, ndërsa ai po fluturonte mbi zonën e “Parkut Natyror Ischigualasto”, rreth 1 200 kilometra në veriperëndim të Buenos Airesit.
Guvernatori i provincës San Juan, Marcelo Orrego, konfirmoi më vonë përmes rrjetit social X se të shtatë personat në bord humbën jetën.
Viktimat ishin pjesëtarë të shërbimit zjarrfikës, policisë dhe mbrojtjes civile, të cilët ishin të angazhuar në operacionet për menaxhimin e emergjencave.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e rrëzimit të helikopterit, ndërsa nuk janë dhënë ende detaje nëse aksidenti lidhet me kushtet atmosferike, një defekt teknik apo faktorë të tjerë. Incidenti përbën një humbje të rëndë për ekipet e emergjencës që veprojnë në zonat e prekura nga zjarret pyjore. /Ad.Ab./ a.jor.
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