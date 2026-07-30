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Politika

Braçe zbardh debatet me Ramën në grupin parlamentar: Nuk jam dakord me mënyrën si bëhen emërimet

· 1 min lexim

Erion Braçe, deputet i Partisë Socialiste, ka folur këtë të mërkurë në emisionin Now me Erla Mëhillin për debatet e brendshme në parti.

Braçe u shpreh se nuk është dakord me mënyrën se si Partia Socialiste bën emërimet, duke theksuar se ky është një problem që, sipas tij, reflektohet edhe te protestat që zhvillohen në bulevard.

“Kisha një reflektim timin për protestën, për atë që ndjej unë nga protesta, për atë që duhet të ndryshojmë ne dhe, natyrisht, cili është problemi që kemi aty brenda. Normalisht, u banalizua gjithçka që thashë me idenë se ‘Rama dhe Braçe u zunë për plehrat e Tiranës’. Ndërkohë që edhe kësaj radhe ngrita një element shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me mënyrën se si ne emërojmë, me mënyrën se si zgjedhim dhe me mënyrën se si vendosim. Është një problem i madh, sepse këto elemente që nuk funksionojnë në PS janë edhe problemi i sheshit. Mënyra se si vendosim brenda vetes është problemi edhe aty jashtë”, tha Braçe.

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