Kosova hyn në Google Street View, publikohen pamjet 360-gradëshe
Kosova është bërë territori më i ri në Ballkan që është përfshirë në shërbimin Google Street View, duke sjellë pamje 360-gradëshe të rrugëve, qyteteve dhe zonave turistike të vendit.
Pas një procesi rreth dyvjeçar të fotografimit, Google ka publikuar pamjet e realizuara në Kosovë gjatë periudhës nga korriku i vitit 2025 deri në maj të vitit 2026, duke mbuluar pjesën më të madhe të territorit.
Sipas platformës “Virtual Streets”, integrimi i Kosovës në këtë shërbim ishte vonuar për shkak të rrethanave të ndërlikuara gjeopolitike dhe çështjeve që lidhen me statusin ndërkombëtar të vendit.
Pamjet e reja përfshijnë qytetet kryesore si Prishtina, Prizreni, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilani dhe Ferizaj, por edhe shumë zona të tjera urbane e rurale.
Përdoruesit e Google Maps tashmë mund të eksplorojnë edhe rrugë malore dhe destinacione turistike, përfshirë Grykën e Rugovës, Parkun Kombëtar të Sharrit, Bjeshkët e Nemuna, si dhe zona pranë kufijve me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.
Procesi i fotografimit në Prishtinë nisi në gusht të vitit 2025 dhe vazhdoi edhe gjatë pranverës së vitit 2026.
Pamjet përfshijnë gjithashtu qytete dhe zona si Podujeva, Fushë Kosova, Novobërda, Kaçaniku, Shtimja, Hani i Elezit, Leposaviqi, Leshaku, Vushtrria dhe Skenderaj.
Sipas raportimeve, për realizimin e pamjeve Google ka përdorur kamera të gjeneratës së katërt, ndërsa në disa raste edhe kamera portative, duke mundësuar vazhdimin e fotografimit edhe në kushte të vështira atmosferike, përfshirë reshjet e borës në tetor të vitit 2025.
Publikimi i Google Street View konsiderohet një hap i rëndësishëm për promovimin e Kosovës në platformat digjitale, veçanërisht në një periudhë kur vendi po shënon rritje të interesimit turistik dhe kur bizneset lokale synojnë një prezencë më të madhe online.
Ndërkohë, sipas të njëjtave raportime, edhe kompania Apple ka marrë leje për fotografimin e pjesëve të territorit të Kosovës, por këto pamje ende nuk janë bërë publike.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.