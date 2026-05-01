Arrestohen dy të rinj në Fier, sekuestrohen qindra doza kokaine dhe kanabisi
Dy të rinj u arrestuan në flagrancë në Fier nën dyshimin për tregtim të lëndëve narkotike. Policia i ndaloi ndërsa po lëviznin me makinë në fshatin Grabian dhe në mjet konstatoi qindra doza me kokainë dhe kanabis. Të arrestuarit janë Tomas Feracaku, 26 vjeç, dhe Antonio Hasko, 29 vjeç.
Sipas shqiptarja, gjatë kontrolleve autoritetet sekuestruan edhe sasi droge në banesat e dy të rinjve, si dhe automjetin e përdorur, një grirëse, një peshore elektronike dhe tre telefona celularë.
Materialet hetimore janë kaluar në dorë të Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vazhdojnë për të sqaruar përfshirjen e të dyshuarve dhe rrjetet e dyshuar të shpërndarjes.
Sqarim: Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa fajësia të vërtetohet me vendim gjyqësor të formës së prerë; për zhvillimet e mëtejshme raporton shqiptarja.
