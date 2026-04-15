EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,059 ▼ -1.84% ETH $2,343 ▼ -0.73% XRP $1.3795 ▲ +0.19% SOL $84.4700 ▼ -1.5%
15 Apr 2026
Kronika

Arrestohet 38-vjeçari në Tiranë, zbardhen 4 vjedhje në banesa me çelësa të kopjuar

· 1 min lexim

Një 38-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës si autor i dyshuar i disa vjedhjeve në banesa, të kryera me çelësa të kopjuar, ndërsa sekuestrohen sende të dyshuara të vjedhura.

Operacioni i koduar “Kopja”, i finalizuar nga Komisariati i Policisë Nr. 6 pas një hetimi disamujor në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, çoi në identifikimin dhe prangosjen e shtetasit B. H., 38 vjeç, i cili dyshohet se ka kryer të paktën 4 vjedhje gjatë vitit 2026.

Sipas hetimeve, 38-vjeçari monitoronte më parë banesat që synonte të grabiste dhe më pas hynte në to duke përdorur çelësa të kopjuar, nga ku merrte para, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë. Ai rezulton gjithashtu me precedent të mëparshëm për vjedhje.

Gjatë operacionit, policia sekuestroi disa sende të dyshuara të vjedhura, si dhe veshje që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së këtyre veprave penale.

Autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për të zbardhur vjedhje të tjera të mundshme që mund të jenë kryer nga i arrestuari, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

