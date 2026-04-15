Arrestohet 38-vjeçari në Tiranë, zbardhen 4 vjedhje në banesa me çelësa të kopjuar
Një 38-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës si autor i dyshuar i disa vjedhjeve në banesa, të kryera me çelësa të kopjuar, ndërsa sekuestrohen sende të dyshuara të vjedhura.
Operacioni i koduar “Kopja”, i finalizuar nga Komisariati i Policisë Nr. 6 pas një hetimi disamujor në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, çoi në identifikimin dhe prangosjen e shtetasit B. H., 38 vjeç, i cili dyshohet se ka kryer të paktën 4 vjedhje gjatë vitit 2026.
Sipas hetimeve, 38-vjeçari monitoronte më parë banesat që synonte të grabiste dhe më pas hynte në to duke përdorur çelësa të kopjuar, nga ku merrte para, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë. Ai rezulton gjithashtu me precedent të mëparshëm për vjedhje.
Gjatë operacionit, policia sekuestroi disa sende të dyshuara të vjedhura, si dhe veshje që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së këtyre veprave penale.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për të zbardhur vjedhje të tjera të mundshme që mund të jenë kryer nga i arrestuari, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.