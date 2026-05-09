Arsenal i bën dalje Kai Havertz. Bie pista Bayern Munich, sulmuesi duhet të gjejë një ekip të ri
Kai Havertz duket se do të largohet pas tre sezonesh nga Arsenal. Sulmuesi gjerman ka kaluar një sezon me shumë probleme fizike dhe dëmtime të shumta, gjë që ka shtyrë drejtuesit e klubit londinez që ta nxjerrin në shitje sulmuesin gjerman.
Bayern Munich është përmendur si një nga destinacionet e mundshme të Kai Havertz, por transferimi te bavarezët nuk do të ndodhë, pasi sulmuesi nuk është në planet e tyre.
Christian Falk zbulon se Bayern Munich e ka përjashtuar njëherë e mirë mundësinë e transferimit të Kai Havertz, duke pasur objektiva të tjerë për merkaton.
Vlera në treg e sulmuesit gjerman është 50 milionë euro sipas transfermarkt. E ardhmja e Havertz është një enigmë e vërtetë, pasi deri tnai nuk ka pasur asnjë ekip konkret që të tregojë haptazi interesin për të.
