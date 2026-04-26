S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
Kronika

Atentati në Balldren, drejtori i policisë Lezhë: Janë konstatuar dy viktima, grupi hetimor po kryen të gjitha veprimet

Lidhur me atentatin e ndodhur ditën e sotme në fshatin Balldren të Lezhës, Arben Nasufi Drejtor i Drejtorise se Policise Vendore Lezhë ka dalë në një

Lidhur me atentatin e ndodhur ditën e sotme në fshatin Balldren të Lezhës, Arben Nasufi Drejtor i Drejtorise se Policise Vendore Lezhë ka dalë në një komunikatë për mediat duke sqaruar mbi ngjarjen.

“Rreth orës 14:50 ka mbërritur në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë ka mbërritur një informacion për të shtëna me armë në zonën e fshatit Balldren. Policia ka mbërritur në vendngjarje, emergjenca është njoftuar gjithashtu.

Është konstatuar se gjatë lëvizjes së një mjeti, ai është qëlluar me breshëri armësh. Mjekët kanë konfirmuar për humbjen e jetëve ndaj dy personave, një shtetas burrë dhe një shtetase grua. Është një ngjarje shumë e rëndë. Është ngritur grupi hetimor, janë marrë të gjitha masat dhe po kryhen te gjitha veprimet policore në terren. Po punojmë intensivisht dhe po fiksojmë çdo provë në vendngjarje me qëllim hetimin dhe zbardhjen e plotë të gjithë dinamikës dhe zbardhjen e autorëve.

Për një material më të plotë, do komunikojmë në vazhdim”, ka thënë drejtori i policia Lezhë.

