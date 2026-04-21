Atlanta Hawks barazon serinë me New York Knicks pas një rikthimi dramatik
Hawks përmbysin Knicks për të barazuar serinë e play-off-it 1-1
E udhëhequr nga veterani CJ McCollum, skuadra e Atlanta Hawks realizoi një rikthim spektakolar në fund të ndeshjes kundër New York Knicks, për të barazuar serinë e tyre të play-off-it në 1-1.
Në këtë përballje dramatike, McCollum shënoi gjashtë nga 32 pikët e tij më të larta në lojë, në dy minutat e fundit, duke ndihmuar Hawks të përmbysë një disavantazh prej tetë pikësh. Skuadra e Atlantës triumfoi 107-106 në ndeshjen e dytë të serisë së parë të Konferencës Lindore, e cila zhvillohet me sistemin më të mirën prej shtatë ndeshjesh. Ndeshja e tretë është parashikuar të luhëhet të enjten në Atlanta.
Gjatë ndeshjes, Hawks, që kishin vetëm një avantazh minimal prej 36-35, ishin në disavantazh prej 14 pikësh në çerekun e tretë. Skuadra e Atlantës u ndodh në një situatë të vështirë kur Jalen Brunson realizoi një goditje me 5:26 të mbetura, duke i dhënë Knicks një epërsi prej 100-92.
Më tej, Hawks arritën të shënojnë në tri nga përpjekjet e tyre pasuese për të ngushtuar diferencën në 100-99, kur Jalen Johnson realizoi një goditje. Në minutat e fundit, McCollum arriti të shënojë një kosh vendimtar që solli epërsinë për Hawks, ndërsa Nickeil Alexander-Walker realizoi një bllok dhe asistoi për një dunk nga Johnson, duke vendosur rezultatin 107-103.
Në secilën prej periudhave finale, McCollum dhe ekipi i tij treguan një performancë të shkëlqyer, pavarësisht goditjeve të sakta të Brunson për Knicks. Atlanta shënoi me një përqindje mbresëlënëse prej 72.2% në çerekun e katërt, ndërsa Knicks mbetën me vetëm 22.7% në këtë periudhë.
Në radhët e Knicks, Bruonson shënoi 29 pikë, ndërsa Hart përfshiu një “double-double” me 15 pikë e 13 topa në tabela. Ndër lojtarët e tjerë të spikatur për Hawks ishin Jonathan Kuminga me 19 pikë nga stoli dhe Onyeka Okongwu me 15 pikë.
