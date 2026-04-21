🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,123 ▲0.19%
DOW 49,628 ▲0.38%
NASDAQ 24,479 ▲0.3%
NAFTA 87.85 ▲0.49%
ARI 4,791 ▼0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,384 ▲ +1.33% ETH $2,322 ▲ +0.8% XRP $1.4415 ▲ +1.09% SOL $86.7000 ▲ +1.63%
21 Apr 2026
Breaking
Ministria e Ekonomisë: Miratohen masa për stabilizim të çmimeve të plehrave dhe mbrojtjen e bujqve “Do t’i tregoj nënës që amaneti ka shkuar në vend”, flet vëllai i Liridonës, Leonard Ademaj Ulutas pret ambasadorin amerikan në NATO, theksohet përkushtimi i KFOR-it për sigurinë në Kosovë Gvozdenoviç: Do luftojmë për qytetin dhe për fanellën Printmaxxing: Tendenca e Re që Sfidon Elegancën Diskrete
Menu
Sporti

Atlanta Hawks barazon serinë me New York Knicks pas një rikthimi dramatik

· 2 min lexim

Hawks përmbysin Knicks për të barazuar serinë e play-off-it 1-1

E udhëhequr nga veterani CJ McCollum, skuadra e Atlanta Hawks realizoi një rikthim spektakolar në fund të ndeshjes kundër New York Knicks, për të barazuar serinë e tyre të play-off-it në 1-1.

Në këtë përballje dramatike, McCollum shënoi gjashtë nga 32 pikët e tij më të larta në lojë, në dy minutat e fundit, duke ndihmuar Hawks të përmbysë një disavantazh prej tetë pikësh. Skuadra e Atlantës triumfoi 107-106 në ndeshjen e dytë të serisë së parë të Konferencës Lindore, e cila zhvillohet me sistemin më të mirën prej shtatë ndeshjesh. Ndeshja e tretë është parashikuar të luhëhet të enjten në Atlanta.

Gjatë ndeshjes, Hawks, që kishin vetëm një avantazh minimal prej 36-35, ishin në disavantazh prej 14 pikësh në çerekun e tretë. Skuadra e Atlantës u ndodh në një situatë të vështirë kur Jalen Brunson realizoi një goditje me 5:26 të mbetura, duke i dhënë Knicks një epërsi prej 100-92.

Më tej, Hawks arritën të shënojnë në tri nga përpjekjet e tyre pasuese për të ngushtuar diferencën në 100-99, kur Jalen Johnson realizoi një goditje. Në minutat e fundit, McCollum arriti të shënojë një kosh vendimtar që solli epërsinë për Hawks, ndërsa Nickeil Alexander-Walker realizoi një bllok dhe asistoi për një dunk nga Johnson, duke vendosur rezultatin 107-103.

Në secilën prej periudhave finale, McCollum dhe ekipi i tij treguan një performancë të shkëlqyer, pavarësisht goditjeve të sakta të Brunson për Knicks. Atlanta shënoi me një përqindje mbresëlënëse prej 72.2% në çerekun e katërt, ndërsa Knicks mbetën me vetëm 22.7% në këtë periudhë.

Në radhët e Knicks, Bruonson shënoi 29 pikë, ndërsa Hart përfshiu një “double-double” me 15 pikë e 13 topa në tabela. Ndër lojtarët e tjerë të spikatur për Hawks ishin Jonathan Kuminga me 19 pikë nga stoli dhe Onyeka Okongwu me 15 pikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu