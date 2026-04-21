Atletët Indianë përballen me testime më të rrepta për dopingu
India renditet në mesin e dy të parave për shkeljet e rregullave anti-doping në atletikë deri në vitin 2025
India ka kaluar në kategorinë më të lartë të rrezikut të dopingut në botën e atletikës, sipas njësisë së integritetit të atletikës, Athletics Integrity Unit (AIU). Për pasojë, atletët indianë janë të detyruar të përballen me kërkesa më të ashpra në lidhje me dopingun.
India, së bashku me vende si Rusia, Bjellorusia, Etiopia, Kenia, Nigeria dhe Ukraina, tani bën pjesë në Kategorinë A të AIU-së. Kjo e rendit Indinë në mesin e vendeve me rrezikun më të lartë të dopingut, çka kërkon masa më të ashpra për të kapërcyer këtë sfidë.
Kreu i AIU, David Howman, theksoi se situata me dopingun në Indi ka qenë me rrezik të lartë për një periudhë të gjatë kohe, ndërkohë që programet anti-doping në vend nuk kanë qenë të mjaftueshme për të adresuar këtë rrezik. Përmes një bashkëpunimi të ripërtrirë me Federatën e Atletikës së Indisë, AIU synon të realizojë reforma që të mbrojnë integritetin e sportit të atletikës.
Ndërkohë, kreu i Agjencisë Botërore Anti-Doping, Witold Banka, gjatë një vizite në New Delhi, theksoi se India është prodhuesi më i madh i barnave për përmirësimin e performancës, por siguroi se kjo nuk do të ndikojë në mundësitë e Indisë për të organizuar aktivitete të rëndësishme sportive globale.
Ndër masat e ndërmarra, një prej atletëve të Indisë, kampioni i Azisë në garat me hark, Prathamesh Jawkar, u pezullua për dy vjet për mosplotësimin e kritereve të vendndodhjes. Ky rast tregon se më shumë testime po kryhen si pjesë e përpjekjeve për të luftuar dopingun në këtë vend.
Federata e Atletikës së Indisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve të Rinisë dhe Sportit dhe Agjencinë Kombëtare Anti-Doping, ka planifikuar një angazhim të fortë për kriminalizimin e dopingut, si dhe për të përmirësuar testimet. Kjo kërkesë për kontrolle më të rrepta vjen në një kohë kur India aspiron të organizojë Olimpiket e vitit 2036, duke parë Lojërat e Commonwealtheve të 2030 si një hap të rëndësishëm në këtë drejtim.
