Barça-Atlético, sherr në rrjetet sociale për Alvarez: Colchoneros ofrojnë për Yamal katër bileta për një koncert…
A është Barcelona një hap larg nënshkrimit të Julian Alvarez? Jo aq shumë, të paktën sipas përgjigjes ironike dhe therëse që Atletico Madrid i dërgoi Blaugranëve. “I kemi dërguar një faks Barcelonës me ofertën tonë për transferimin e Yamal: katër bileta për koncertin e nesërm të Bad Bunny, një abonim vjetor në ABC dhe një qese me fara luledielli. Po presim me padurim përgjigjen e tyre në mënyrë që të përgatisim njoftimin tonë”.
Mbaron këtu? Aspak, sepse Colchoneros shënjestrojnë edhe Pedrin: “Ja ku jemi! Për këtë ofertë të dytë, patëm një problem: biletat për koncertin e nesërm janë shitur të gjitha. Kështu që po e përmirësojmë ofertën tonë të mëparshme me gjashtë bileta për të dielën”.
