Orges Shehi, nuk ka marrëveshje me Tiranën
Orges Shehi dhe Tirana ndajnë rrugët. Burime të sigurta bëjnë të ditur për RTSH Sport se palët nuk kanë mundur të gjejnë gjuhën e përbashkët përsa u përket termave financiarë si dhe lëvizjeve në merkato. Kjo ka bërë që të mos ketë një marrëveshje të re, ashtu siç mendohej pas përfundimit të sezonit.
Shehi mbërriti në pankinën bardheblu në fund të muajit shkurt(u zyrtarizua më 23 shkurt) duke zëvendësuar Ardian Nuhiun, për të drejtuar skuadrën deri në fund të sezonit. Nën drejtimin e tij, formacioni bardheblu arriti të dalë nga situata e vështirë dhe të sigurojë mbijetesën në Superiore duke u renditur në vend të 6-të me 44 pikë.
