Shpërndante drogë në Don Bosko dhe Laprakë, arrestohet 37-vjeçari
Një 37-vjeçar është arrestuar në kryeqytet pasi dyshohet se shpërndante drogë në zona të ndryshme të Tiranës. Ky është edhe momenti kur forcat e Antidrogës e shtijnë atë për tokë dhe i vënë prangat në duar.
Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj, raporton se shtetasi me incialet K.C ishte mbajtur nën vëzhgim prej disa javësh nga agjentët e policisë.
Sipas burimeve, 37-vjeçari dyshohet se shiste lëndë narkotike, kryesisht në zonën e Don Boskos dhe Laprakës.
Në momentin e arrestimit, atij i është gjetur rreth 200 gramë kokainë, me një vlerë prej rreth 700 mijë lekësh të rinj.
Dyshohet se lënda narkotike do t’u shitej personave të tjerë, të cilët më pas do ta shpërndanin në doza të vogla. K.C., i cili u ndalua pranë hyrjes së Bllokut të Ambasadave në rrugën e Durrësit, nuk rezulton me precedentë të mëparshëm penalë.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
