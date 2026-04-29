S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.02 ▲8.1%
ARI 4,558 ▼1.1%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,654 ▼ -0.99% ETH $2,240 ▼ -2.49% XRP $1.3625 ▼ -1.53% SOL $82.5500 ▼ -1.56%
Premier League

Atletico-Arsenal, pjesa e parë mbyllet në favorin e “Topçinjve”. Gyokeres tregohet i saktë nga penalltia (video)

· 1 min lexim

Pjesa e parë në gjysmëfinalen e parë mes Atletico Madridit dhe Arsenalit është mbyllur 0-1 në favorin e “Topçinjve”, në sfidën që po luhet në “Metropolitano”.

Ashtu siç dhe pritej, të dyja ekipet po tregojnë një kujdes të madh në fushë, duke bërë që rastet të jenë me pikatore. U desh të kalonin 35 minuta lojë, që të shikonim një goditje në portë.

Sfida u zhbllokua në minutën e 44-të, pas një faulli të David Hancko ndaj Gyokeres brenda në zonë, arbitri tregoi gishtin nga pika e bardhë e penalltisë. Godet Gyokeres, topi përfundon në rrjetë.

Një pjesë e parë disi e mërzitshme, duke parë atë çfarë ndodhi mbrëmë mes PSG dhe Bayern-it. Megjithatë, ka ende edhe 45 minuta të tjera lojë dhe situata mund të ndryshojë, pas golit të shënuar nga Arsenal në fund të kësaj pjese.

