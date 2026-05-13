Tiranë 21°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 101.51 ▼0.66%
ARI 4,705 ▲0.38%
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $81,293 ▲ +0.6% ETH $2,321 ▲ +1.27% XRP $1.4687 ▲ +0.94% SOL $95.7700 ▲ +0.01%
13 May 2026
Breaking
Mjeku ngacmoi seksualisht pacienten, avokatja e 21-vjeçares: Rast i përsëritur nga ai dhe para 33 vitesh Kjo është pasuria e kryetarit të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu Katër parti s’i kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë në KQZ Haxhiu flet për largimet e ish-deputetëve që iu bashkuan Osmanit: Qytetarët do t’i vlerësojnë veprimet Guardiola sulmon arbitrat, trajneri: Nuk u besoj, VAR-i është kokë a pil!
Sporti

Atletikë/ Sawe nuk ndalet, rekordmeni nga Kenia do të garojë në “Berlin Marathon 2026”

· 1 min lexim

Vetëm pak javë pasi u bë njeriu i parë që përshkoi distancën e maratonës nën 2 orë, Sebastian Sawe ka lajmëruar se gara e tij e radhës do të jetë një tjetër “major”. 31-vjeçari, i cili fitoi “London Marathon 2026” me kohën 1:59:31, është gati për sfidën e radhës.

“Shumë mund të pyesin se çfarë objektivash kam tani. Unë mund të them vetëm se, si gjithmonë, do të përgatitem në mënyrën më të mirë për të nderuar një event të madh siç është maratona e Berlinit. Për mua është një nder i madh që të jem pjesë e këtij eventi, organizatorët e të cilit më kanë ftuar të jem pjesë. Do të përgatitem më së miri”, tha Sawe. A.V.

