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Kosova

Autobusë me qytetarë nisen nga komunat drejt Prishtinës

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Autobusë me qytetarë janë nisur nga komunat e Kosovës në drejtim të Prishtinës.

Qytetarët po udhëtojnë drejt kryeqytetit për të marrë pjesë në Marshin e Lirisë, të organizuar nga platforma “Liria ka Emër” e cila do të fillojë në orën 14:00.

Pamjet nga Rahoveci, Suhareka, Peja, etj, tregojnë autobusët me qytetarë duke u nisur drejt Prishtinës, ndërsa pritet që pjesëmarrës të shumtë nga komuna të ndryshme t’i bashkohen marshit në kryeqytet. /Telegrafi/

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