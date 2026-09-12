Skenari i Marshit për Liri
Platforma Liria ka Emër ka publikuar skenarin e Marshit për Liri që mbahet sot në Prishtinë, në ora 14:00.
Ky është skenari i Marshit:
Moderator: Berat Miftari
12 shtator | Sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë
1. HAPJA ARTISTIKE
Arbnora Zogiani interpreton:
“Pa duvak s’ka me u ba nuse”
2. HAPJA ZYRTARE E MARSHIT
BERAT MIFTARI
Në skenë dy përfaqësuesit e platformës qytetare “Liria Ka Emër”: Ismail Tashollin dhe Eliza Hoxhën!
3. HYSNI GUCATI
[Flet Hysni Gucati.]
4. LIRJONA SYLEJMANI – vajza e dëshmorit të kombit Bajram Sylejmani
[Flet Lirjona Sylejmani.]
5. ARIF VLADI – “MARSHI I UÇK-së”
[Interpreton Arif Vladi.]
6. ARDIAN GJINI – kryetari i Aleancës për Kosovën
[Flet Ardian Gjini.]
7. BEDRI HAMZA – kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës
[Flet Bedri Hamza.]
8. BUNA MUSTAFA – vajza e Sali Mustafës – Calit
[Flet Buna Mustafa.]
9. SHKURTE FEJZA
SHKURTE FEJZA me himnin e shqiptarëve “Mora Fjalë”
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