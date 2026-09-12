⛈️
Tiranë 25°C · Stuhi 12 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,350 ▲ +0.45% ETH $2,533 ▲ +2.83% XRP $1.3725 ▲ +2.77% SOL $102.0400 ▲ +2.76%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
12 Sep 2026
Breaking
Aksident i rëndë në Ilinden-Milladinovc: Dy të vdekur dhe tre të lënduar rëndë EURO 2027 në Shqipëri, UEFA inspekton stadiumet pritëse Po punonte për riparimit të linjës së energjisë elektrike, humb jetën punonjësi i OSHEE në Belsh! Hetime për shkaqet Marrëveshja për huanë direkte prej 302 milionë USD me Amerikën, ministri Nufi: Konfirmim edhe një herë nga SHBA i besimit Skenari i Marshit për Liri
Menu
Kosova

Skenari i Marshit për Liri

· 1 min lexim

Platforma Liria ka Emër ka publikuar skenarin e Marshit për Liri që mbahet sot në Prishtinë, në ora 14:00.

Ky është skenari i Marshit:

Moderator: Berat Miftari

12 shtator | Sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë

1. HAPJA ARTISTIKE

Arbnora Zogiani interpreton:

“Pa duvak s’ka me u ba nuse”

2. HAPJA ZYRTARE E MARSHIT

BERAT MIFTARI

Në skenë dy përfaqësuesit e platformës qytetare “Liria Ka Emër”: Ismail Tashollin dhe Eliza Hoxhën!

3. HYSNI GUCATI

[Flet Hysni Gucati.]

4. LIRJONA SYLEJMANI – vajza e dëshmorit të kombit Bajram Sylejmani

[Flet Lirjona Sylejmani.]

5. ARIF VLADI – “MARSHI I UÇK-së”

[Interpreton Arif Vladi.]

6. ARDIAN GJINI – kryetari i Aleancës për Kosovën

[Flet Ardian Gjini.]

7. BEDRI HAMZA – kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës

[Flet Bedri Hamza.]

8. BUNA MUSTAFA – vajza e Sali Mustafës – Calit

[Flet Buna Mustafa.]

9. SHKURTE FEJZA

SHKURTE FEJZA me himnin e shqiptarëve “Mora Fjalë”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu