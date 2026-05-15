Automjeti del nga rruga në Elbasan, përfundon në përroin e Zaranikës
Një automjet raportohet të ketë dalë nga rruga në Elbasan dhe ka përfunduar në përroin e Zaranikës. Fatmirësisht, personat që ndodheshin në mjet kanë shpëtuar mrekullisht, pa pasoja të rënda për jetën.
Në vendin e ngjarjes ndodhet policia, e cila po kryen veprimet procedurale dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
