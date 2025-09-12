Autoritetet arrestojnë të dyshuarin për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk
Autoritetet në Utah kanë bërë të ditur të premten se kanë arrestuar një të dyshuar për vrasjen e aktivistit konservator Charlie Kirk, duke i dhënë fund një kërkimi intensiv për autorin e ngjarjes.
“E kemi kapur,” deklaroi guvernatori i Utah, Spencer Cox, në një konferencë për shtyp. Ai identifikoi të dyshuarin si Tyler Robinson nga Utah. Sipas Cox, një anëtar i familjes së Robinson kontaktoi një mik dhe i rrëfeu se Robinson kishte pranuar ose lënë të kuptohej se ishte ai autori i të shtënave. Ky informacion iu përcoll menjëherë autoriteteve, dhe drejtori i FBI-së, Kash Patel, tha se Robinson u arrestua të enjten në orën 22:00 me orën lokale.
Rrjeti i dëshmive
Hetuesit kanë intervistuar familjarë të Robinson, të cilët thanë se ai ishte bërë më aktivisht politik vitet e fundit dhe se, gjatë një darke të fundit, kishte përmendur se Kirk do të fliste në Universitetin e Utah Valley. Ata treguan gjithashtu se Robinson e shihte Kirk si “plot urrejtje” dhe përhapës të saj.
Policia ka biseduar edhe me bashkëjetuesin e tij, i cili u tregoi hetuesve mesazhe në platformën Discord, ku Robinson shprehej se duhej të merrte një pushkë nga një vend i fshehtë, e mbështjellë me një peshqir. Pikërisht një pushkë e tillë – një Mauser me mekanizëm bolt-action dhe optikë – u gjet nga autoritetet dhe besohet të jetë arma e përdorur në krim. Për më tepër, në fishekët e sekuestruar ishin shkruar mesazhe të ndryshme, disa me natyrë politike dhe të tjera ironike, përfshirë referenca ndaj këngës antifashiste italiane “Bella Ciao”.
Ngjarja dhe ndjekja e autorit
Charlie Kirk u vra të mërkurën pasdite, teksa fliste para një grupi studentësh në Universitetin e Utah Valley. Pas atentatit, FBI dhe Departamenti i Sigurisë Publike të Utah publikuan foto dhe video të autorit të dyshuar, i cili shihej me një bluzë të zezë, kapelë dhe çantë shpine, duke u larguar mbi çatinë e universitetit.
Pamje të tjera të kamerave të sigurisë e treguan Robinsonin duke mbërritur në universitet mëngjesin e asaj dite me një Dodge Challenger gri, i veshur me një bluzë të thjeshtë ngjyrë të kuqe të errët, pantallona të shkurtra të çelëta dhe një kapelë të zezë.
Reagimet politike
Presidenti Donald Trump njoftoi më herët të premten në programin Fox & Friends se autoritetet kishin një të dyshuar në pranga. Ai shtoi:
“Shpresoj të shpallet fajtor, ashtu do ta imagjinoja, dhe shpresoj të marrë dënimin me vdekje.”