Bad Bunny i bashkohet kastit të Toy Story 5

Superylli portorikan, Bad Bunny, do të jetë zëri për një personazh të veçantë lodre në Toy Story 5, që ngjan me një copë pice dhe mban syze dielli.

Sipas Disney, personazhi “Pizza with Sunglasses” përshkruhet si “i qetë dhe misterioz”, pjesë e një komuniteti të vogël lodrash të harruara që jetojnë në një hangar të braktisur në oborr.

Ndërkohë, siç shihet edhe në trailerin final të Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear dhe miqtë e tyre përballen me teknologjinë moderne, ekranet dhe mungesën e interesit të fëmijëve për lodrat klasike.

Filmi mban firmën e fituesit të Oscarit Andrew Stanton në skenar, ndërsa regjia realizohet nga ai së bashku me McKenna Harris. Producentja e projektit është Lindsey Collins.

Së fundmi u bë e ditur edhe pjesëmarrja e Alan Cumming, i cili gjithashtu do t’i japë zërin një tjetër lodre në film.

Në kastin e zërave marrin pjesë emra të njohur si Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, Joan Cusack, Tony Hale, Annie Potts, Bonnie Hunt, Ernie Hudson dhe Conan O’Brien.

Bad Bunny po vazhdon turneun e tij botëror “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, i cili pritet të përfundojë në korrik. Ndër projektet e tij të ardhshme filmike përfshihet edhe drama historike Porto Rico, që shënon debutimin regjisorial të René Pérez Joglar.

Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 18 qershor.

