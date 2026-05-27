☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 27 May 2026
S&P 500 7,518 ▼0.02%
DOW 50,709 ▲0.49%
NASDAQ 26,618 ▼0.14%
NAFTA 90.91 ▼3.17%
ARI 4,464 ▼1.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,139 ▼ -2.24% ETH $2,067 ▼ -1.83% XRP $1.3346 ▼ -1.16% SOL $84.2700 ▼ -1.01%
S&P 500 7,518 ▼0.02 % DOW 50,709 ▲0.49 % NASDAQ 26,618 ▼0.14 % NAFTA 90.91 ▼3.17 % ARI 4,464 ▼1.57 % S&P 500 7,518 ▼0.02 % DOW 50,709 ▲0.49 % NASDAQ 26,618 ▼0.14 % NAFTA 90.91 ▼3.17 % ARI 4,464 ▼1.57 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Janevska: Këtë vit dëftesat e klasës së parë, të dytë dhe të tretë do të jenë si elektronike ashtu edhe të shtypura Kalaja e Shkupit pas një pauze disa vjeçare, do t’i hapë dyert për turistët Nga Lugina e Preshevës në Prishtinë, kongresistët amerikanë përcjellin mesazhe mbështetjeje për shqiptarët Subvencionimi i linjave ajrore, Kurti sqaron masën 2 milionëshe Berisha pret Sekretaren e Përgjithshme e PPE-ve, Dolors Montserrat: Korrupsioni sistemik pengon integrimin
Menu
roze

Dua Lipa ndryshon planet, dasma me Callum Turner vjen më shpejt se pritej!

· 2 min lexim
Dua Lipa

Dasma e shumëpërfolur e Dua Lipa dhe aktorit britanik Callum Turner duket se do të vijë më shpejt nga sa ishte menduar. Sipas mediave italiane, çifti ka ndryshuar planet dhe ceremonia nuk do të zhvillohet më në shtator, por gjatë fundjavës së 5-7 qershorit në Bagheria, një nga zonat më elegante dhe historike të Sicilisë.

Bëhet me dije se çifti ka zgjedhur një vilë madhështore të shekullit XVIII për ceremoninë private, ndërsa festimet do të zhvendosen në zemër të Palermos, mes rrugicave karakteristike dhe atmosferës unike të qytetit italian.

Darka ekskluzive dhe eventet private për të ftuarit VIP pritet të organizohen në ambiente tradicionale siciliane, larg vëmendjes së mediave.

Lidhja e Dua Lipës me Palermon nisi verën e kaluar, kur artistja me origjinë shqiptare dhe Callum Turner kaluan disa ditë pushimi në qytet. Ata u panë duke shëtitur mes turistëve, duke ndaluar për aperitiv në via Paternostro dhe duke vizituar kishat historike të qendrës. Në atë kohë, këngëtarja publikoi edhe një mesazh që mori vëmendje të madhe në rrjet: “Palermo in my heart”.

Në dasmën e tyre pritet të marrin pjesë disa nga emrat më të njohur të industrisë muzikore dhe artistike ndërkombëtare, mes tyre Elton John, Charli XCX, Mark Ronson dhe Olivia Dean.

Organizimi i ceremonisë i është besuar wedding planner-it të njohur Alessandra Grillo, e njohur për evente luksoze dhe sidomos për organizimin e dasmës së famshme të Chiara Ferragni dhe Fedez, në Noto.

Edhe pse çifti nuk ka bërë ende një konfirmim publik, mediat italiane raportojnë se përgatitjet kanë nisur dhe se Sicilia po bëhet gati për një nga dasmat më të komentuara të vitit në botën e showbiz-it.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë