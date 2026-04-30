Balla dëshmon në GJKKO për ‘Partizani’ dhe shpreson ftesë për çështjen e 21 Janarit
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, dha dëshminë e tij të enjten në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) si i pari dëshmitar në procesin për çështjen e njohur si “Partizani”. Ai sqaroi burimet e informacionit që e çuan në kallëzimin penal lidhur me privatizimin e kompleksit sportiv.
Sipas TV Klan, Balla u shpreh për median jashtë gjykatës se pret një proces të drejtë dhe se qëndron pas deklarimeve të bëra në kallëzimin e vitit 2020, ku ka vendosur emrin e tij. Ai vuri në dukje se fakti që persona me dekada në drejtim të institucioneve po përballen me akuza për korrupsion dhe fshehje pasurie është një lajm i rëndësishëm për publikun.
Deputeti rikujtoi gjithashtu se prej vitit 2011 ka depozituar kallëzime lidhur me ngjarjet e 21 Janarit dhe shprehu shpresën se do të thirret si dëshmitar edhe në hetimet për atë çështje. Ai përmendi vendime të Gjykatës së Lartë dhe të Strasburgut, si dhe një regjistrim që sipas tij është në dosjen e prokurorisë së posaçme.
Balla kritikoi mënyrën se si u zhvillua privatizimi i kompleksit të Partizanit, duke theksuar se një hapësirë që mund t’i shërbente të rinjve të Tiranës u transformua në ndërtimin e 17 kullave me përfitime pronësore. Në sallën e gjykatës ishin të pranishëm edhe dy të pandehur, Jamarbër Malltezi dhe Xhimi Begeja.
Rasti vijon t’i nënshtrohet hetimeve në GJKKO dhe lajmi për dëshminë e Ballës raportohet nga TV Klan.
