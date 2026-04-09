Ballkani turpërohet nga Dukagjini në gjysmëfinale
Dukagjini i Klinës i shënoi dy gola në pjesën e parë dhe një tjetër në minutat shtesë ndaj Ballkanit dhe ka bërë hap të madh drejt finales së Kupës së Kosovës në futboll.
Dukagjini i udhëhequr nga trajneri Arsim Thaqi e turpëroi Ballkanin pas fitores 3:0 të mërkurën pasdite në stadiumin e qytetit në Suharekë.
Tani i duhet edhe pak punë në ndeshjen kthyese për të bërë vend në një tjetër finale të Kupës.
Ndeshja kthyese e gjysmëfinales luhet më 22 prill në stadiumin “18 Qershori” në Klinë.
Hekuran Berisha shënoi supergol në minutën e tetë të ndeshjes. Ai pranoi top me kokë nga Mërgim Pefqeli dhe me gjuajtje të fuqishme e të saktë, realizoi për 1:0.
Pak para fundit të pjesës së parë, Dukagjini fitoi penallti. Prekja e topit me dorë në zonë nga Bajram Jashanica u konfirmua edhe me VAR. Dhe i saktë nga pika e bardhë ishte Pefqeli, në minutën e 37-të. Në aksionin e fundit të ndeshjes shënoi edhe Meris Maliqi. Maliqi pas një kundërsulmi të shpejtë, doli i vetëm përballë portierit kundërshtar në minutën e 96-të. E plasoi bukur topin në rrjetë për fitoren e madhe.
Dukagjini mund ta arrijë finalen e katërt. Në tri finalet e kaluara u mposht nga Prishtina në edicionin 1994/95, nga Flamurtari në edicionin 1995/96 dhe nga Llapi në sezonin 2020/21.
Ballkani ndërkohë e ka një finale të Kupës së Kosovës të humbur në edicionin 2019/20 nga Prishtina, ndërsa po ndaj Prishtinës kishte triumfuar në sezonin 2023/24.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.