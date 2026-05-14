Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,502 ▲0.78%
DOW 50,069 ▲0.76%
NASDAQ 26,654 ▲0.95%
NAFTA 101.68 ▲0.65%
ARI 4,686 ▼0.44%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,764 ▲ +2.85% ETH $2,312 ▲ +2.33% XRP $1.4971 ▲ +4.68% SOL $93.1100 ▲ +2.35%
S&P 500 7,502 ▲0.78 % DOW 50,069 ▲0.76 % NASDAQ 26,654 ▲0.95 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,686 ▼0.44 % S&P 500 7,502 ▲0.78 % DOW 50,069 ▲0.76 % NASDAQ 26,654 ▲0.95 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,686 ▼0.44 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe “Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën”, reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj KQZ certifikon 3 koalicione dhe një kandidat të pavarur, refuzon 2 subjekte Zyrtare: Ancelotti qëndron në Brazil, rinovon kontratën deri në vitin 2030 Studimi, shijet e ushqimit në shtatzani ndikojnë preferencat e fëmijës pas lindjes
Menu
Kosova

“Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën”, reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj

· 2 min lexim

Zëvendëskryeministrja dhe ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka reaguar për incidentin në Skenderaj ku pretendohet për sulm fizik ndaj zëvendësministrit të Financave, Hysni Mehani.

Ajo e ka vlerësuar këtë sulm ‘kriminal e banditesk’.

“Ky akt përveçse është i papranueshëm, përbën një sulm të drejtpërdrejtë ndaj institucioneve dhe funksionimit të shtetit të Kosovës si dhe mbarëvajtjes së zgjedhjeve. Sulme dhe sulmues të tillë i njohim mirë. Synojnë që fushata zgjedhore të jetë e përcjellë nga dhuna, frikësimi dhe logjika e forcës, të cilat nuk kanë vend në Republikën tonë”, ka shkruar Gërvalla në Facebook.

Sipas saj, këto janë metoda primitive të betejës politike të atyre që shtetin e shohin si pronë private dhe sundimin e ligjit e shtetin e së drejtës si padrejtësi dhe provokim.

“Pres që institucionet e rendit të reagojnë menjëherë dhe pa kompromis. Autorët e sulmit duhet të përballen me drejtësinë pa asnjë vonesë. Kjo Republikë e ky shtet nuk i nënshtrohet dhunës. Pikë”, ka shtuar Gërvalla.

“Banditve dhe cubave nuk ua kemi frikën. Shërim të shpejtë miku ynë Hysni Mehani!”, ka shkruar në Facebook ish-deputeti i LVV-së, Artan Abrashi.

“Sulmi ndaj zëvendësministrit të Republikës së Kosovës, Hysni Mehani është akt qyqar dhe kriminal dhe si i tillë duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë”, ka shkruar kryetari i Mitrovicës Faton Peci.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu