Banka Botërore: Turizmi ka potencialin më të madh për vende të reja pune në Shqipëri, por ekonomia duhet të diversifikohet
Turizmi mbetet sektori me potencialin më të madh për krijimin e vendeve të reja të punës në Shqipëri, por zhvillimi ekonomik i vendit nuk duhet të mbështetet vetëm te bregdeti dhe sezoni veror. Agroturizmi, turizmi kulturor dhe historik, turizmi i aventurës, bujqësia, teknologjia, energjia e rinovueshme dhe prodhimi i lehtë identifikohen si fushat ku Shqipëria mund të krijojë më shumë punësim dhe aktivitet ekonomik me vlerë të shtuar.
Këto janë disa nga përfundimet e raportit “FY 2026 Albania Country Opinion Survey” të Bankës Botërore, të cilat janë sjellë më 3 shtator 2026 nga media ndërkombëtare CE Report. Vetë Banka Botërore konfirmon se raporti për Shqipërinë është publikuar më 27 gusht dhe bazohet në një vrojtim të aktorëve të institucioneve publike, biznesit dhe shoqërisë civile.
Sondazhi përfshin 219 përfaqësues nga institucione publike, biznese dhe organizata të shoqërisë civile. Përgjigjet e tyre japin një panoramë interesante jo vetëm për sektorët ku Shqipëria mund të krijojë më shumë punësim, por edhe për problemet që konsiderohen më urgjente për zhvillimin e vendit.
Sipas raportimit, bujqësia dhe siguria ushqimore renditen në krye të prioriteteve të zhvillimit, të përzgjedhura nga 49 për qind e të anketuarve. Pas tyre vjen arsimi me 47 për qind, shëndetësia me 36 për qind, vendet e punës me 34 për qind dhe infrastruktura digjitale me 32 për qind.
Në fushën e turizmit, Banka Botërore sheh mundësi për ta zgjatur sezonin përtej muajve tradicionalë të verës. Zhvillimi i agroturizmit, turizmit kulturor dhe historik dhe atij të aventurës mund të krijojë vende pune gjatë gjithë vitit dhe ta shpërndajë aktivitetin turistik edhe jashtë zonave kryesore bregdetare.
Ky është një element i rëndësishëm për Shqipërinë, ku rritja e shpejtë e numrit të turistëve ka sjellë të ardhura të konsiderueshme, por edhe një varësi gjithnjë e më të dukshme nga një sektor i cili është shumë sezonal dhe i ekspozuar ndaj krizave ekonomike, ndryshimeve klimatike dhe luhatjeve të kërkesës ndërkombëtare.
Banka Botërore evidenton gjithashtu bujqësinë dhe agro-përpunimin si një nga fushat me potencial të madh për punësim. Mundësitë nuk lidhen vetëm me prodhimin bujqësor, por me përpunimin, magazinimin, paketimin dhe eksportin e produkteve, pra me krijimin e një zinxhiri ekonomik ku vlera e prodhimit rritet përpara se produktet të dalin në treg.
Një zhvillim i tillë do të kishte rëndësi edhe për zonat rurale, pasi mund të krijonte vende pune jashtë Tiranës dhe qendrave të mëdha urbane dhe të ulte presionin e vazhdueshëm të emigrimit të fuqisë punëtore drejt qyteteve ose jashtë Shqipërisë.
Mes sektorëve të tjerë që raporti veçon janë teknologjia e informacionit dhe shërbimet digjitale. Këto konsiderohen veçanërisht të rëndësishme për krijimin e vendeve të punës që kërkojnë kualifikim më të lartë dhe për zhvillimin e shërbimeve që mund të eksportohen pa qenë të kufizuara nga madhësia e tregut shqiptar.
Po kështu, energjia e rinovueshme, infrastruktura e gjelbër, ndërtimi dhe industria e lehtë përmenden si fusha ku investimet mund të sjellin rritje të punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Rëndësia e raportit qëndron te fakti se ai sugjeron një model ekonomik më të larmishëm për Shqipërinë. Turizmi shihet si motori më i menjëhershëm për punësim, por jo si zgjidhja e vetme. Shqipërisë i duhet një kombinim mes turizmit, prodhimit, bujqësisë së përpunuar, teknologjisë dhe energjisë për të krijuar vende pune më të qëndrueshme dhe më produktive.
Kjo bëhet edhe më e rëndësishme në një kohë kur ekonomia shqiptare vazhdon të ketë një peshë shumë të madhe të ndërtimit dhe turizmit, ndërsa sektorët prodhues dhe industria kanë një rol relativisht më të kufizuar.
Mesazhi që del nga vrojtimi i Bankës Botërore është se sfida e Shqipërisë nuk është vetëm të krijojë më shumë aktivitet ekonomik, por të krijojë punë me vlerë më të lartë dhe më pak të varura nga sezonaliteti.
Në këtë kuptim, zgjerimi i turizmit drejt zonave rurale dhe kulturore, zhvillimi i agro-përpunimit dhe i teknologjisë dhe investimet në energjinë e rinovueshme mund të bëhen pjesë e një modeli ekonomik më të balancuar.
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