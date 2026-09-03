Kostot e ndërtimit në Shqipëri rriten me 1.1 për qind, pagat japin ndikimin më të madh
Kostot e ndërtimit në Shqipëri vazhduan të rriten edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026, të shtyra kryesisht nga shpenzimet për personelin. Sipas të dhënave të publikuara sot, më 3 shtator 2026, nga media ekonomike ndërkombëtare SeeNews, indeksi i kostos së ndërtimit u rrit me 1.1 për qind në bazë vjetore.
Të dhënat mbështeten në publikimin më të fundit të Institutit të Statistikave të Shqipërisë, INSTAT, dhe tregojnë se faktori kryesor që ka ndikuar në rritjen e kostove është fuqia punëtore.
Shpenzimet për personelin u rritën me 4.3 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, dukshëm më shumë se komponentët e tjerë të indeksit. Pas tyre renditen të ashtuquajturat “shpenzime të tjera”, me një rritje prej 3 për qind, ndërsa kostot e transportit u rritën me 1.5 për qind.
Në krahasim me tremujorin e parë të vitit, indeksi i përgjithshëm i kostos së ndërtimit u rrit vetëm me 0.3 për qind gjatë periudhës prill-qershor. Kjo tregon se ritmi i rritjes së kostove mbetet relativisht i moderuar, megjithëse presioni nga pagat vazhdon të jetë dukshëm më i lartë.
Të dhënat kanë rëndësi të veçantë për ekonominë shqiptare, pasi ndërtimi është një nga sektorët me peshën më të madhe në aktivitetin ekonomik dhe investimet e viteve të fundit.
Rritja e shpenzimeve për personelin mund të jetë një sinjal i mungesës së fuqisë punëtore në sektor, por edhe i presionit për paga më të larta. Ndërtimi shqiptar ka vite që përballet me emigrimin e punëtorëve të kualifikuar dhe me nevojën në rritje për fuqi punëtore, ndërkohë që aktiviteti në Tiranë dhe në zonat bregdetare vazhdon të jetë i lartë.
Nëse kjo tendencë vazhdon, rritja e kostove të punës mund të kalojë gradualisht edhe te çmimet finale të apartamenteve, hoteleve dhe objekteve të tjera, sidomos në projektet ku pjesa e punës zë një peshë të konsiderueshme të kostos totale.
Nga ana tjetër, fakti që indeksi i përgjithshëm është rritur vetëm me 1.1 për qind tregon se çmimet e materialeve dhe komponentëve të tjerë nuk po ushtrojnë aktualisht të njëjtin presion që u pa në vitet e mëparshme, veçanërisht gjatë krizës së energjisë dhe rritjes së çmimeve ndërkombëtare të lëndëve të para.
Shifra e re e INSTAT-it sjell kështu një panoramë të dyfishtë: ndërtimi shqiptar nuk po përballet me një shpërthim të përgjithshëm të kostove, por kostoja e fuqisë punëtore po rritet shumë më shpejt se indeksi total.
Kjo është një prirje që mund të bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për kompanitë e ndërtimit dhe investitorët, sidomos nëse kërkesa për punëtorë vazhdon të jetë e lartë dhe oferta e fuqisë punëtore mbetet e kufizuar.
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