Kostot e ndërtimit rriten lehtë në T II, nga efekti i pagave, ulen materialet
Kostot e ndërtimit kanë shënuar një rritje të lehtë në tremujorin e dytë të vitit, të ndikuara kryesisht nga pagat më të larta, teksa sektori vijuan të vuajë mungesën e fuqisë punëtore, duke u detyruar të punësojë dhe nga jashtë.
Sipas INSTAT, Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e dytë 2026 arriti 114,7, kundrejt tremujorit të katërt 2021 si periudha bazë. Në tremujorin e dytë të vitit 2026, indeksi shënoi një rritje vjetore prej 1,1%, me të njëjtin nivel rritjeje si në tremujorin e dytë të vitit 2025.
Ndryshimet vjetore të grupeve kryesore: Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Shpenzime për paga” me 4,3%, pasuar nga grupi “Kosto të tjera” me 3,0% , “Shpenzime transporti” me 1,5% dhe grupi “Shpenzime makinerie” me 1,2%. Nga ana tjetër grupi “Shpenzime materiale” shënoi ulje me 0,6%.
Brenda grupit “Shpenzime materiale”, indeksi i nëngrupit “Materiale ndërtimi” shënoi ulje me 0,9%, pasuar nga nëngrupi “Materiale hidro-sanitare dhe ventilimi” me 0,7 % dhe grupi “Materiale elektrike dhe komunikimi” me 0,1%.
INSTAT raporton se lidhur me ndryshimet tremujore të grupeve kryesore: Indeksi i Kushtimit në Ndërtim shënoi rritje me 0,3%, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2026.
Rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Shpenzime për paga’’ me 1,1%, grupi “Kosto të tjera” me 0,8%, grupi “Shpenzime materiale” me 0,2%, grupi “Shpenzime transporti” me 0,3% dhe grupi “Shpenzime makinerie” me 0,1%.
Brenda grupit “Shpenzime materiale” rritje patën nëngrupet ““Materiale hidro-sanitare dhe ventilim” me 0,4% dhe “Materiale ndërtimi’’ me 0,3%. Nga ana tjetër nëngrupi “Materiale elektrike dhe komunikimi” shënoi ulje me 0,6%.
Çmimet e apartamenteve janë rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe operatorët kanë pohuar se një nga arsyet është shtrenjtimi i kostove.
Vetëm në Tiranë, çmimi mesatar për metër katror i ka kaluar tashmë 2 mijë euro, nga 400-500 euro që ishte dy dekada më parë, me ritme shumë më të shepjta se pagat në vend.
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