EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
BTC $77,263 ▲ +1.61% ETH $2,281 ▲ +0.92% XRP $1.3754 ▲ +0.37% SOL $83.9300 ▲ +1.12%
Banorët e Pobregut kundërshtojnë landfillin, autoritetet premtojnë ndërtime sipas standardeve të BE-së

Banorët e fshatit Pobreg pranë Kukësit shprehen kundër ndërtimit të landfillit të ri sanitar, duke argumentuar se vendndodhja është shumë afër qytetit dhe mund të rrezikojë ajrin, tokën dhe burimet ujore. Ata theksojnë se era e veriut që fryn pjesën më të madhe të vitit mund ta përhapë ndotjen drejt zonave të banuara, dhe shumë prej tyre kërkojnë ndryshimin e vendit ose anulimin e projektit.

Raporton shqiptarja se gjatë dëgjesës publike, ku morën pjesë Bashkia e Kukësit, Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve dhe përfaqësues të Agjencisë Franceze për Zhvillim (AFD), koordinator i projektit Lorenc Çollaku garantoi se landfilli do të ndërtohet sipas standardeve të Bashkimit Europian. Ai deklaroi se projekti, me vlerë rreth 13 milionë euro, do të financohet nga BE dhe AFD; sipas tij, vendi për ndërtimin është përcaktuar nga studimet e fizibilitetit dhe sistemi do të përfshijë shtresa mbrojtëse për tokën, impiante për trajtimin e ujërave dhe të gazit që do të prodhohet, si dhe mekanizma për ndarjen e mbetjeve.

Kryebashkiaku i Kukësit, Albert Halilaj, tha se menaxhimi i landfillit do të jetë i sigurt dhe se vendet e depozitimeve aktuale do të mbyllen. Sipas tij, investimi do të sjellë përfitime për Kukësin dhe për bashkitë e tjera të përfshira, duke përmirësuar standardet e pastrimit të qytetit dhe duke krijuar premisat për zhvillim të turizmit. Projektimi parashikon përfundimin e punimeve brenda vitit 2030 dhe një kapacitet të përgjithshëm prej 250,000 m3 që do të shërbejë për rreth 25 vite.

Sipas shqiptarja, në kuadër të projektit parashikohet edhe ngritja e dy stacioneve transferimi në bashkitë Has dhe Tropojë, me kapacitet magazinimi rreth 2–3 mijë ton në vit, ndërsa autoritetet theksojnë se çdo fazë e ndërtimit dhe menaxhimit do të jetë e mbikëqyrur sipas standardeve ndërkombëtare.

