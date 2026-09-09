Banorët e Selenicës kundër bashkimit me Vlorën
Banorët e Kotës janë shprehur të gjithë kundër bashkimit të Bashkisë Selenicë me Bashkinë Vlorë. Gjatë dëgjesës publike, banorët deklaruan njëzëri se nuk e pranojnë këtë bashkim dhe se nuk duan që Selenica t’i bashkohet Vlorës.
Dëgjesat publike vijojnë çdo ditë në fshatra të ndryshme të Bashkisë Selenicë, ndërsa qëndrimi i banorëve, sipas tyre, mbetet i njëjtë: kundër bashkimit me Vlorën dhe kundër reformës territoriale.
Banorët kërkojnë që zëri i tyre të merret në konsideratë dhe Bashkia Selenicë të vijojë të funksionojë si Bashki.
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