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Kronika

Banorët e Selenicës kundër bashkimit me Vlorën

· 1 min lexim

Banorët e Kotës janë shprehur të gjithë kundër bashkimit të Bashkisë Selenicë me Bashkinë Vlorë. Gjatë dëgjesës publike, banorët deklaruan njëzëri se nuk e pranojnë këtë bashkim dhe se nuk duan që Selenica t’i bashkohet Vlorës.

Dëgjesat publike vijojnë çdo ditë në fshatra të ndryshme të Bashkisë Selenicë, ndërsa qëndrimi i banorëve, sipas tyre, mbetet i njëjtë: kundër bashkimit me Vlorën dhe kundër reformës territoriale.

Banorët kërkojnë që zëri i tyre të merret në konsideratë dhe Bashkia Selenicë të vijojë të funksionojë si Bashki.

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