Barazim me gola, Arsenali e Atletico bëjnë paqe në Champions (VIDEO)
Barazim 1-1 mes Atletico Madrid dhe Arsenal në gjysmëfinalen e parë të Champions. Në pjesën e parë nuk pati shumë raste, me të dyja skuadrat që u treguan të kujdesshme. Anglezët nisën festën në fundin e frakionit të parë, atëherë kur Gyokeres shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.
Pjesa e dytë nisi mirë për Los Colchoneros që vendosëm ekuilobrat me Alvarez po nga penalltia. Takimi i kthimit luhet pas një jave.
