S&P 500 7,198 ▼0.45%
DOW 48,948 ▼1.11%
NASDAQ 25,045 ▼0.28%
NAFTA 105.96 ▲3.94%
ARI 4,524 ▼2.59%
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $80,156 ▲ +1.79% ETH $2,362 ▲ +1.29% XRP $1.4046 ▲ +0.69% SOL $84.7200 ▲ +0.51%
La Liga

Barcelona i ka bërë dalje. Vjen oferta e parë për Casado-n, 25 milionë euro nga rivalët

Përveç transferimeve të reja, Barcelona është e detyruar të bëjë dhe disa shitje gjatë verës. Një nga lojtarët që tashmë është e konfirmuar që do të largohet në verë është edhe Marc Casado, i cili nuk bën pjesë në projektin e Hansi Flick.

Për mesfushorin difensiv ka interes konkret nga disa klube të Premier League, nga Arabia Saudite, por edhe nga klubet e tjera në La Liga. Madje, oferta e parë konkrete për 22-vjeçarin vjen nga Atletico Madrid.

Mediet spanjolle bëjnë me dije se klubi madrilen ka ofruar 25 milionë euro për Casado-n, gjë që nuk është pranuar nga Barcelona. Katalanasit pretendojnë deri në 35 milionë euro për mesfushorin difensiv.

