S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 104.81 ▲2.82%
ARI 4,526 ▼2.54%
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $79,908 ▲ +1.15% ETH $2,349 ▲ +0.5% XRP $1.3926 ▼ -0.21% SOL $84.0700 ▼ -0.5%
Rama publikon albumin e samitit në Armeni, kryeministri krah Macron, Costas dhe Kurtit

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale foto nga Samiti i 8-të i Komunitetit Politik Europian, që po zhvillohet në Jerevan të Armenisë.

Në pamjet e shpërndara, ai shihet pranë liderëve kryesorë europianë, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.

Në samit marrin pjesë 48 liderë shtetesh dhe qeverish, mes tyre vendet e BE-së, Shqipëria, Kosova dhe shtete të tjera të rajonit, ndërsa Kanadaja merr pjesë për herë të parë si shtet jo-evropian.

