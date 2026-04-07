Barcelona i vendos ultimatum Interit për Bastonin
Barcelona thuhet se i ka lëshuar një ultimatum Interit për Alessandro Bastonin, duke kërcënuar se do të ndërpresë përgjithmonë negociatat nëse klubi zikaltër nuk e ul çmimin e kërkuar prej 60 milionë eurosh.
Sipas Sport, drejtori sportiv i skuadrës blaugrana, Deco, ndërsa e konsideron qendërmbrojtësin italian si përparësinë kryesore për të plotësuar Cubarsín, ka filluar tashmë kontaktin me alternativën e Bolonjës, John Lucumí, me vlerë rreth 25 milionë euro, si një veprim strategjik për të thyer bllokimin e negociatave.
Ndërsa Giuseppe Marotta po mban një qëndrim mbrojtës rreth lojtarit – i sapoardhur nga kritikat pas Kupës së Botës – dhe po kërkon një tarifë të lartë për transferimin e tij, Barça mbetet e bllokuar me një ofertë prej 45 milionë eurosh plus 5 milionë euro neto në sezon për mbrojtësin.
Strategjia e katalanasve ka dhënë rezultate: oferta e tyre vendimtare për kolumbianin e Bolonjës nuk është thjesht një sondazh, por një mesazh i drejtpërdrejtë për drejtuesit e Interit, duke sinjalizuar se klubi spanjoll nuk është i interesuar të ofrojë për një çmim më të lartë, i gatshëm të kalojë në objektiva më të arritshëm nëse kërkesat për asetin e zikaltërve nuk bëhen më të arsyeshme në orët në vijim.
