EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
Sporti

Barcelona ofron 100 milionë euro për Julian Alvarez

· 1 min lexim

Barcelona po kalon nga fjalët te veprat. Pas diskutimeve paraprake të ditëve të fundit, të cilat shkaktuan edhe bezdi te drejtuesit e Atlético Madrid, klubi blaugrana po bën lëvizje konkrete dhe zyrtare për Julian Alvarez.

Më pak se 24 orë pasi u finalizua marrëveshja e Anthony Gordon me Newcastle (për afërsisht 80 milionë euro), klubi spanjoll ka paraqitur ofertën e parë zyrtare për Julian Alvarez.

Sipas Fabrizio Romanos, Barcelona po ofron një shumë fikse prej 100 milionë eurosh, pa bonuse ose ndonjë lojtar të përfshirë. Ky detaj i fundit vjen pas thashethemeve rreth përfshirjes së mundshme të Ferran Torres në marrëveshje dhe pasi Atlético Madrid e bëri të qartë se po kërkonin vetëm para për të vlerësuar mundësinë e ndarjes së rrugëve me sulmuesin e tyre.

Sipas raportimeve të medias spanjolle, Colchoneros presin një ofertë shumë më të lartë për të shitur Julian Alvarez, i cili zyrtarisht është nën kontratë deri në qershor 2030 dhe konsiderohet i patransferueshëm.

