Barcelona ofron 100 milionë euro për Julian Alvarez
Barcelona po kalon nga fjalët te veprat. Pas diskutimeve paraprake të ditëve të fundit, të cilat shkaktuan edhe bezdi te drejtuesit e Atlético Madrid, klubi blaugrana po bën lëvizje konkrete dhe zyrtare për Julian Alvarez.
Më pak se 24 orë pasi u finalizua marrëveshja e Anthony Gordon me Newcastle (për afërsisht 80 milionë euro), klubi spanjoll ka paraqitur ofertën e parë zyrtare për Julian Alvarez.
Sipas Fabrizio Romanos, Barcelona po ofron një shumë fikse prej 100 milionë eurosh, pa bonuse ose ndonjë lojtar të përfshirë. Ky detaj i fundit vjen pas thashethemeve rreth përfshirjes së mundshme të Ferran Torres në marrëveshje dhe pasi Atlético Madrid e bëri të qartë se po kërkonin vetëm para për të vlerësuar mundësinë e ndarjes së rrugëve me sulmuesin e tyre.
Sipas raportimeve të medias spanjolle, Colchoneros presin një ofertë shumë më të lartë për të shitur Julian Alvarez, i cili zyrtarisht është nën kontratë deri në qershor 2030 dhe konsiderohet i patransferueshëm.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.