Bastisje në Shkup, gjenden drogë dhe kultivime kanabisi, ndalohet një person
Më 20.04.2026 në Shkup, në zonën e komunës së Aerodromit, policia nga SPB-Shkup kanë ndaluar V.V. (50) nga Shkupi.
“Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, sipas një urdhri gjyqësor të marrë më parë, u gjetën dhe u sekuestruan 41 vazo me bimë kanabisi, substancë pluhur, marihuanë, kapsula, reflektorë, kosha për kultivimin e bimëve etj”, thonë nga MPB.
Pas dokumentimit të rastit, kundër V.V. do të ngrihet kallëzim penal përkatës.
